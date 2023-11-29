На стиле зимой: какие аксессуары будут модными в сезоне 2023-2024

Зимой очень важно подумать не только о теплой верхней одежде, но и подобрать модные аксессуары, которые будут дополнительно согревать.

Собрали вам пять теплых и стильных аксессуаров, которые идеально дополнят ваш зимний образ.

Митенки

Митенки / Фото: pixabay.com

Создавая теплый зимний образ, важно помнить о руках. В этом сезоне в моду снова вернулись митенки – особые перчатки без пальцев. Лучше присмотреться к трикотажным вариантам, имитирующим длинные рукава свитера. Их, кстати, можно сделать милым дополнением образа, не снимая в помещении, если температура не слишком высока.

Митенки будут идеально смотреть с водолазками и вязаными свитерами. Среди верхней одежды лучше выбирать пуховики.

Кожаные перчатки

Кожаные перчатки / Фото: pixabay.com

Такой вариант всегда в почете, ведь он считается неизменной классикой. Кожаные перчатки будут отлично дополнять экошубку, пальто, утепленный тренч.

Если это натуральный материал, можете смело брать любую модель, а вот с искусственной кожей нужно быть осторожными. Внимательно изучите состав, ведь экокожа часто дубеет от низких температур.

Перчатки

Перчатки / Фото: pixabay.com

Самый теплый и уютный вариант на зиму, вновь появившийся в модных трендах. Присмотритесь в этом сезоне к объемным моделям из трикотажа или вязаным перчаткам.

Носить их можно с дубленкой, экошубой, пуховиком. Материал аксессуара предпочтительнее выбирать в зависимости именно от варианта верхней одежды.

Широкий шарф

Широкий шарф / Фото: pixabay.com

Шею также следует утеплять. Тем более что зимой 2023-2024 года этот аксессуар станет одним из самых популярных. Присмотритесь к широким и длинным вариантам.

Окраска не столь важна. Можно выбирать как яркий принт, так и более нежные базовые оттенки. Здесь все зависит от ваших индивидуальных пожеланий и верхней одежды.

Монишка

Монишка / Фото: Фото из открытых источников

Если вам не нравится накопление одежды, можете утеплить шею и без шарфа. Следует присмотреться к манишкам, которые можно снимать вместе с верхней одеждой, когда вы входите в помещение.

Монахи восхитительны тем, что их можно смело интегрировать в повседневный образ. Главное выбирать варианты из натуральной шерсти или современного утеплителя. И не забывайте о высоком воротнике.

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