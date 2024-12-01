Чи потрібно мити голову перед фарбуванням

Як краще фарбуватися - на чисту чи брудну голову

Зазвичай брудна голова — привід для поганого настрою. А чи можна фарбуватися на брудне волосся, чи треба мити голову перед фарбуванням. Дехто стверджує, що фарбуватися слід на брудну голову, так ніби-то шкоди від фарби буде менше. Ті, хто вважає, що фарбувати потрібно тільки помите волосся, аргументують, що в такому разі фарба краще візьметься.

Фахівці рекомендують не мити волосся перед фарбуванням, тому що змивається жир, себум, який покриває шкіру голови та волосся та є своєрідним природним захистом від їх ушкодження під час фарбування. Звичайно, якщо змити плівку, яку утворює жир, барвники глибше проникатимуть у середину волосся, але не лише будуть фарбувати волосся, а й будуть його більше травмувати. Волосся може стати тьмяним, ламким, неживим після фарбування митого волосся.

З іншого боку, якщо волосся занадто брудне, шар жиру перешкоджатиме проникненню барвників. Саме тому стилісти рекомендують дотримуватись золотої середини -- мити голову за два-три дні до фарбування.

В якому випадку не потрібно мити голову перед фарбуванням

Перед освітленням волосся. Освітлення само по собі агресивне, а якщо позбавити шкіру захисного сала, це її ще більше травмує.

Мити голову не можна, якщо ви хочете досягти рівномірного фарбування.

Не рекомендують мити голову перед зафарбовуванням сивини.

Якщо у вас сухе і ламке волосся, ви ще більше погіршите ситуацію.

У салоні миють голову тільки перед тонуванням, на чистому волоссі фарбу легше розтягнути по довжині волосся і зробити красивий і рівномірний малюнок. На вимите волосся робиться таке фарбування як "air touch", мелірування/"balayage", омбре.

Якщо сумніваєтеся, чи мити голову, чи ні, краще не мийте, майстер сам скаже, що робити.

Чи мити волосся перед фарбуванням в домашніх умовах

Що стосується домашнього фарбування потрібно уважно ознайомитись з інструкцією, яка завжди додається виробником. Як правило, виробники рекомендують не мити волосся.

Коли потрібно мити голову після фарбування

Після фарбування виникає інше питання — коли помити голову після процедури.

Фахівці рекомендують не мити голову протягом декількох днів після фарбування, щоб пігмент краще схопився. Якщо помити скоріше, колір вимиватиметься швидше.

Після фарбування професійною фарбою варто використовувати шампуні та засоби догляду саме за фарбованим волоссям. До складу таких засобів входять компоненти, які допомагають зволожити та відновити волосся.

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