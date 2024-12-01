Нужно ли мыть голову перед покраской

Как лучше краситься – на чистую или грязную голову

Обычно грязная голова – повод для плохого настроения. А можно ли краситься на грязные волосы, нужно ли мыть голову перед окрашиванием. Некоторые утверждают, что краситься следует на грязную голову, так вреда от краски будет меньше. Те, кто считает, что красить нужно только помытые волосы, аргументируют, что в таком случае краска лучше возьмется.

Специалисты рекомендуют не мыть волосы перед окрашиванием, так как смывается жир, себум, покрывающий кожу головы и волосы, который является своеобразной естественной защитой от их повреждения во время окрашивания. Конечно, если смыть пленку, которую образует жир, красители будут глубже проникать внутрь волос, не только будут красить волосы, но и будут больше их травмировать. Волосы могут стать тусклыми, ломкими, безжизненными после окрашивания мытых волос.

С другой стороны, если волосы слишком грязные, слой жира будет препятствовать проникновению красителей. Именно поэтому стилисты рекомендуют придерживаться золотой середины – мыть голову за пару дней до покраски.

В каком случае не нужно мыть голову перед покраской

Перед осветлением волосы. Осветление само по себе агрессивно, а если лишить кожу защитного сала, это ее это еще больше травмирует.

Мыть голову нельзя, если вы хотите достичь равномерного окрашивания.

Не рекомендуют мыть голову перед окраской седины.

Если у вас сухие и ломкие волосы, вы еще больше усугубите ситуацию.

В салоне моют голову только перед тонировкой, на чистых волосах краску легче растянуть по длине волос и сделать красивый и равномерный рисунок. На вымытых волосах делается такая покраска как "air touch", мелирование/"balayage", омбре.

Если сомневаетесь, мыть голову или нет, лучше не мойте, мастер сам скажет, что делать.

Нужно ли мыть волосы перед покраской в домашних условиях

Что касается домашнего окрашивания, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией, которая всегда добавляется производителем. Как правило, производители рекомендуют не мыть волосы.

Когда нужно мыть голову после окрашивания

После покраски возникает другой вопрос – когда помыть голову после процедуры.

Специалисты рекомендуют не мыть голову в течение нескольких дней после окрашивания, чтобы пигмент лучше схватился. Если помыть скорей, цвет будет вымываться быстрее.

После окрашивания профессиональной краской следует использовать шампуни и средства ухода именно за крашеными волосами. В состав таких средств входят компоненты, помогающие увлажнить и восстановить волосы.

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