Чи можна митися у ванній, коли працює пральна машина

Не варто митися, коли працює пральна машина / © Фото з відкритих джерел

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Приймати ванну чи душ, коли у ванній кімнаті працює пральна машина, вкрай небезпечно.

Відповідь проста — можна отримати сильний удар струмом і загинути.

Навіть якщо ванна і розетка добре заземлені і пральна машина стоїть далеко від ванни, ризик ураження струмом під час миття є.

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Також не можна приймати ванну з телефоном, що заряджається, і використовувати фен у ванній при відкритому крані або наповненій ванні.

Крім того, всі електроприлади, навіть електричну щітку, потрібно заряджати в іншій кімнаті.

Якщо пральна машина працює із гарячою чи теплою водою, це забирає ресурс з того ж бойлера, що й душ — і так ви підвищуєте навантаження на нагрівач, і він може зламатися швидше, або ж працювати неефективно. Це впливає і на загальне електроспоживання — тож підготуйтеся до того, що рахунки за електрику зростуть.

Раніше ми писали, які речі в жодному разі не можна прати в машинці-автоматі та чому. Більше про це читайте у новині.

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