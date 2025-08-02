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Чи можна митися у ванній, коли працює пральна машина
Ідея прання одягу та одночасного миття в душі звучить привабливо і начебто може зекономити ваш час, але насправді це тільки призведе до низки проблем.
Приймати ванну чи душ, коли у ванній кімнаті працює пральна машина, вкрай небезпечно.
Відповідь проста — можна отримати сильний удар струмом і загинути.
Навіть якщо ванна і розетка добре заземлені і пральна машина стоїть далеко від ванни, ризик ураження струмом під час миття є.
Також не можна приймати ванну з телефоном, що заряджається, і використовувати фен у ванній при відкритому крані або наповненій ванні.
Крім того, всі електроприлади, навіть електричну щітку, потрібно заряджати в іншій кімнаті.
Якщо пральна машина працює із гарячою чи теплою водою, це забирає ресурс з того ж бойлера, що й душ — і так ви підвищуєте навантаження на нагрівач, і він може зламатися швидше, або ж працювати неефективно. Це впливає і на загальне електроспоживання — тож підготуйтеся до того, що рахунки за електрику зростуть.
Раніше ми писали, які речі в жодному разі не можна прати в машинці-автоматі та чому. Більше про це читайте у новині.