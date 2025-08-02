Можно ли мыться в ванной, когда работает стиральная машина

Не стоит мыться, когда работает стиральная машина / © Фото из открытых источников

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Принимать ванную или душ, когда в ванной комнате работает стиральная машина крайне опасно.

Ответ прост — можно получить сильный удар током и погибнуть.

Даже если ванна и розетка хорошо заземлены и стиральная машина стоит далеко от ванны, риск поражения током во время мытья есть.

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Также нельзя принимать ванну с заряжаемым телефоном и использовать фен в ванной при открытом кране или наполненной ванне.

Кроме того, все электроприборы, даже электрическую щетку нужно заряжать в другой комнате.

Если стиральная машина работает с горячей или теплой водой, это забирает ресурс из того же бойлера, что и душ — и так вы повышаете нагрузку на нагреватель, и он может сломаться быстрее или работать неэффективно. Это влияет и на общее электропотребление — подготовьтесь к тому, что счета за электричество возрастут.

Ранее мы писали, какие вещи ни в коем случае нельзя стирать в машинке-автомате и почему. Больше об этом читайте в новости.

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