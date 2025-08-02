- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 295
- Время на прочтение
- 1 мин
Можно ли мыться в ванной, когда работает стиральная машина
Идея стирки одежды и одновременного мытья в душе звучит привлекательно и якобы может сэкономить ваше время, но на самом деле это только приведет к ряду проблем.
Принимать ванную или душ, когда в ванной комнате работает стиральная машина крайне опасно.
Ответ прост — можно получить сильный удар током и погибнуть.
Даже если ванна и розетка хорошо заземлены и стиральная машина стоит далеко от ванны, риск поражения током во время мытья есть.
Также нельзя принимать ванну с заряжаемым телефоном и использовать фен в ванной при открытом кране или наполненной ванне.
Кроме того, все электроприборы, даже электрическую щетку нужно заряжать в другой комнате.
Если стиральная машина работает с горячей или теплой водой, это забирает ресурс из того же бойлера, что и душ — и так вы повышаете нагрузку на нагреватель, и он может сломаться быстрее или работать неэффективно. Это влияет и на общее электропотребление — подготовьтесь к тому, что счета за электричество возрастут.
Ранее мы писали, какие вещи ни в коем случае нельзя стирать в машинке-автомате и почему. Больше об этом читайте в новости.