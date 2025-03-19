День ангела 19 березня: кого та як вітати з іменинами

19 березня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 19 березня

19 березня 2025 року привітайте з іменинами Дмитра, Івана, Дарію, Софію.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає "присвячений Деметрі". В дитинстві надійний, спокійний. В дорослому віці стає вольовим, працьовитим, наполегливим.

Іван — давньоіудейське ім'я, перекладається як "милість Божа". В дитинстві добродушний, товариський. В дорослому віці стає довірливим, інколи надто наївним.

Дарія — перське коріння, тлумачиться як "корона". В дитинстві талановита, завзята. В дорослому віці стає щирою, вміє знаходити вихід з різних життєвих ситуацій.

Софія — давньогрецьке походження, означає "мудра". В дитинстві відповідальна, наполеглива. В дорослому віці стає рухливою, енергійною, має багатий внутрішній світ.

День ангела 19 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 19 березня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Дорогий друже! Вітаю тебе з чудовим святом – твоїм Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі тепло та радість, а твій Ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від негараздів і даруючи сили для нових звершень. Бажаю тобі здоров’я, удачі та нескінченного добробуту!

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Сердечно вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій Ангел завжди буде для тебе на допомогу і підтримку, а кожен новий день дарує натхнення та гармонію. Бажаю багато щасливих моментів, здоров’я і життєвого тепла!

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій Ангел-охоронець завжди оберігає тебе, дарує спокій та вірний шлях у житті. Бажаю, щоб серце твоє було сповнене любов’ю, а життєвий шлях – удачею та успіхами.

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Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай цей день буде для тебе особливим, наповненим світлом і теплом. Бажаю, щоб твій Ангел завжди охороняв тебе від труднощів, допомагав у важливих рішеннях і дарував щастя!

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З Днем Ангела! Бажаю тобі, щоб твій Ангел був завжди поруч, підтримував у найважчі моменти і дарував віру у краще. Нехай цей день принесе тільки радість, а життя твоє буде сповнене гармонії, удачі і добробуту!

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