День ангела 23 вересня: кого та як вітати з іменинами

23 вересня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 23 вересня

23 вересня 2024 року привітайте з іменинами Андрія, Івана, Миколу, Петра, Іраїду, Раїсу.

Андрій — давньогрецьке слово, означає "мужній". В дитинстві непосидючий, гарний друг. В дорослому віці стає непередбачуваним, дещо імпульсивним.

Іван — давньіудейське коріння, перекладається як "милість Божа". В дитинстві спокійний, добрий. В дорослому віці добропорядний, зазвичай любить працювати руками.

Микола — тлумачиться з давньогрецької як "переможець народів". В дитинстві рідко вередує, з легкістю заводить нові знайомства. В дорослому віці має аналітичний склад розуму.

Петро — походить від давньогрецького імені, означає "скеля". В дитинстві вірний, працьовитий. В дорослому віці стає мужнім, не боїться труднощів в житті.

Іраїда — давньогрецького походження, перекладається як "героїня". В дитинстві слухняна і ввічлива. В дорослому віці стає вимогливою, має багатий внутрішній світ.

Раїса — походить від давньогрецького слова, тлумачиться як "легковажна". В дитинстві рухлива, весела. В дорослому віці стає енергійна, не вміє прислуховуватися до чужої думки.

День ангела 23 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 23 вересня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи тебе від усіх негараздів. Бажаю тобі щастя, здоров’я, успіхів у всіх починаннях та безмежної радості.

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З Днем Ангела! Нехай цей день буде наповнений світлом, теплом і любов’ю. Бажаю, щоб твій ангел завжди допомагав тобі у всіх справах, дарував натхнення та сили для нових звершень.

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Щиро вітаю з Днем Ангела! Нехай твій ангел завжди оберігає тебе, допомагає у важкі моменти та приносить у твоє життя тільки радість і щастя. Бажаю тобі міцного здоров’я, успіхів та благополуччя.

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З Днем Ангела! Нехай твій ангел завжди буде поруч, допомагаючи тобі у всіх справах і захищаючи від усіх негараздів. Бажаю тобі щастя, здоров’я, успіхів та багато радісних моментів у житті.

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей день буде наповнений світлом, теплом і любов’ю. Бажаю, щоб твій ангел завжди допомагав тобі у всіх справах, дарував натхнення та сили для нових звершень.

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