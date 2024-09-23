Погода на сьогодні: синоптики оновили прогноз

Осіння погода потішить українців.
Сьогодні, 23 вересня, у більшості областей України очікується тепла та сонячна погода. Опадів не очікується.
Про це повідомив "Український гідрометеорологічний центр".
Вітер буде північно-східний, 5-10 м/с. Вдень потеплішає до +20... 25°C, у центральних, південних і східних областях до +27°C. У Карпатах очікується +15... 20°C.
У Києві прогнозують невелику хмарність без опадів. Температура вдень +22... 24°C.
Раніше синоптикиня повідомила, що нічна температура повітря може опуститися до близько 0° у Карпатах. На решті територій України буде тепло і без опадів.