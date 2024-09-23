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Погода на сьогодні: синоптики оновили прогноз

Погода на сьогодні: синоптики оновили прогноз

У понеділок буде тепло / Фото: pixabay.com

Осіння погода потішить українців.

Сьогодні, 23 вересня, у більшості областей України очікується тепла та сонячна погода. Опадів не очікується.

Про це повідомив "Український гідрометеорологічний центр".

Вітер буде північно-східний, 5-10 м/с. Вдень потеплішає до +20... 25°C, у центральних, південних і східних областях до +27°C. У Карпатах очікується +15... 20°C.

У Києві прогнозують невелику хмарність без опадів. Температура вдень +22... 24°C.

Раніше синоптикиня повідомила, що нічна температура повітря може опуститися до близько 0° у Карпатах. На решті територій України буде тепло і без опадів.

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