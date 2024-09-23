Погода на сегодня: синоптики обновили прогноз

Сегодня, 23 сентября, в большинстве областей Украины ожидается теплая и солнечная погода. Осадков не ожидается.

Об этом сообщил "Украинский гидрометеорологический центр".

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Днем потеплеет до +20...25°C, в центральных, южных и восточных областях до +27°C. В Карпатах ожидается +15...20°C.

В Киеве прогнозируют небольшую облачность без осадков. Днем +22... 24°C.

Ранее синоптик сообщила, что ночная температура воздуха может опуститься до около 0° в Карпатах. На остальных территориях Украины будет тепло и без осадков.

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