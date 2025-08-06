Яку назву раніше носило місто Хмельницький: про неї вже майже всі забули

Як раніше називався Хмельницький / © wikimedia.org

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Перша офіційна письмова згадка про сучасне місто датується 1431 роком, коли воно існувало як невелике село під назвою Плоскирівці. Назва походила від річки Плоска, що протікала поруч. З часом село трансформувалося на Плоскиров, а вже в епоху Російської імперії отримало назву Проскурів.

1954 року, під час святкування 300-річчя Переяславської ради, радянська влада здійснила перейменування міста на Хмельницький, нібито на честь гетьмана Богдана Хмельницького.

Однак сам Богдан Хмельницький ніколи не відвідував це місто.

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Існує припущення, що влада змінила назву через асоціації слова "Проскурів" із церковним хлібом — проскурою. Крім того, перейменування узгоджувалося зі зміною назви області: Кам’янець-Подільська область того ж часу стала Хмельницькою, і місто дістало назву, що відповідала області.

Ще одна причина — неподалік, у Хмельницькому регіоні, Богдан Хмельницький здобув історичну перемогу під Пилявцями, що додатково підкріплювало ідею вшанування його ім’я в назві міста.