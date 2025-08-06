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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Яку назву раніше носило місто Хмельницький: про неї вже майже всі забули

Цікаво, що Богдан Хмельницький жодного разу за своє життя не бував в цьому місті.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як раніше називався Хмельницький

Як раніше називався Хмельницький / © wikimedia.org

Перша офіційна письмова згадка про сучасне місто датується 1431 роком, коли воно існувало як невелике село під назвою Плоскирівці. Назва походила від річки Плоска, що протікала поруч. З часом село трансформувалося на Плоскиров, а вже в епоху Російської імперії отримало назву Проскурів.

1954 року, під час святкування 300-річчя Переяславської ради, радянська влада здійснила перейменування міста на Хмельницький, нібито на честь гетьмана Богдана Хмельницького.

Однак сам Богдан Хмельницький ніколи не відвідував це місто.

Існує припущення, що влада змінила назву через асоціації слова "Проскурів" із церковним хлібом — проскурою. Крім того, перейменування узгоджувалося зі зміною назви області: Кам’янець-Подільська область того ж часу стала Хмельницькою, і місто дістало назву, що відповідала області.

Ще одна причина — неподалік, у Хмельницькому регіоні, Богдан Хмельницький здобув історичну перемогу під Пилявцями, що додатково підкріплювало ідею вшанування його ім’я в назві міста.

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