Коли можна почати копати ранні сорти молодої картоплі

Як відомо, молода картопля містить багато поживних речовин — це вітаміни білки, вуглеводи. Серед мінеральних речовин, які містить картопля — калій, кальцій, магній, йод, цинк, хром, фтор, натрій, фосфор, сірку тощо. Крохмалю в молодій картоплі набагато менше, ніж у старій. Крім того, молода картопля не містить жирів.

Важливо не пропустити період, коли можна копати молоду картоплю.

За дозріванням сорти картоплі можна поділити на дуже ранні — період дозрівання яких до 60 днів, ранні – період доcтигання — 60-70 днів та середньоранні – період достигання — 70-80 днів.

Коли копати молоду картоплю

Як правило, молоду картоплю копають вже в липні. Ранньостиглі сорти картоплі, щоб поїсти, копають наприкінці червня або на початку липня.

Коли копати молоду картоплю — на які ознаки орієнтуватися

Досвідчені городники рекомендують починати викопувати картоплю через 15-20 днів від початку її цвітіння.

Орієнтуватися потрібно на такі ознаки:

З'явилися пуп'янки, що означає, що овоч вже формується. До цвітіння картопля набирає масу досить повільно, але щойно цвітіння починається і приходить тепло, приріст бульб відбувається із великою швидкістю.

Почалося цвітіння картоплі, що означає, що молода бульба вже сформувалася.

Після цвітіння минуло два тижні. Розмір бадилля – високі кущі, листя картоплі почало жовтіти, що може свідчити про те, що молода картопля вже готова для споживання в їжу.

Можна орієнтуватися на терміни посадки картоплі. Якщо погодні умови сприятливі, тоді молоді бульби дуже ранніх сортів можна викопувати вже приблизно через місяць після садіння.

Деякі городники для того, щоб визначити готовність картоплі до споживання, підкопують бульби.

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