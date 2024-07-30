Коли пересаджувати полуницю та як це краще зробити

Полуниця на ділянці розростається, випускає нові розетки. З часом рослині стає тісно не ділянці, їй не вистачає поживних речовин, врожай дрібнішає.Тому полуницю час від часу потрібно пересаджувати. Розповідаємо, коли та як це краще робити.

Коли краще пересаджувати полуницю — навесні чи восени

Пересаджувати полуницю можна як тільки ґрунт прогріється, тобто навесні. Оптимальним місяцем для пересадки навесні є травень. Але через мінливість погоди, ризики, що пересаджена полуниця може замерзнути, або засохнути через посуху, або згнити через затяжні дощі, все ж таким краще пересаджувати в кінці літа, восени.

Найкращий час для пересаджування полуниці — це осінь, точніше період з другої половини серпня до кінця вересня. В осінній період спостерігається підвищена вологість при помірній температурі повітря, опади, що допомагають приживитися полуниці. У цей час вже не має спеки, є час до настання холодів, щоб кущі прижилися на новому місці.

Якщо плануєте розмножувати полуницю за допомогою вусів, почати вкорінювати розетки потрібно вже у липні, щоб до кінця серпня вони були готові до пересадки на нове місце.

Як правильно пересаджувати полуницю

Ділянка для посадки полуниці має бути добре дренованою, з низьким рівнем залягання ґрунтових вод, щоб не підтоплювалась. Для вирощування полуниці непридатні кислі, заболочені, засолені ґрунти. Також полуниця не любить ділянки, що постійно продуваються сильними вітрами.

Посадкове місце для полуниці потрібно очистити від бур'янів, перекопати та вирівняти. Обов'язковою умовою для одержання гарного врожаю вважається внесення органіки та мінеральних добрив.

Якщо при обробці ґрунту виявили велику кількість личинок хруща, дротяника та інших шкідників, ґрунт потрібно обробити спеціальними препаратами. Але обробляти ґрунт слід у травні-червні попереднього року.

Не садіть полуницю на ділянках, де росли пасльонові культури, наприклад, помідори, картопля. Досвідчені городники кажуть, що полуницю не можна пересаджувати на те місце, де вона росла раніше. Там ґрунт для молодих рослин буде бідним. Краще садити полуницю там, де раніше росли зернові та бобові.

За два-три тижні до запланованої пересадки потрібно внести компосту або перепрілого гною. Кущики розміщують з інтервалом 25-30 см, відстань між рядами має бути 60-80 см. Для полуниць, яким два роки, найкраще підходить спосіб пересадки діленням куща. Полуницю потрібно обережно викопати, щоб не пошкодити коріння, дістати разом із земляною грудкою. Помістити коріння в місткість з водою, щоб вимити з них залишки землі, потім розділіть кущ. Доросла полуниця складається з декількох ріжків, які самостійно відокремлюються після викопування куща. Якщо цього не станеться, кожен ріжок потрібно відрізати від материнської рослини, так щоб залишився паросток і коріння. Це і будуть саджанці. Саджанці потрібно продезінфікувати — перед посадкою опустити коріння рослини в розчин будь-якого фунгіциду та залишити там на 15 хвилин. Якщо розсада полуниці неналежної якості, зі слабкою кореневою системою, обробіть коріння стимуляторами росту. Перед посадкою обріжте листя, залишаючи 1-2 листки у центрі розетки. Цей зменшить площу випаровування вологи та сприятиме кращому укоріненню саджанця.

Висаджуючи саджанець полуниці в підготовлений ґрунт, розміщуйте кореневу шийку на рівні ґрунту. Не варто саджанець надто заглиблювати у ґрунт. Потрібно стежити, щоб коріння не залишалося на поверхні. Обов'язково добре розправте коріння в посадковій ямці. Щоб полуниця добре прижилися на новому місці, у перші два тижні потрібно стежити, щоб ґрунту завжди був вологим.

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