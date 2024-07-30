Паліїв військових автівок затримали на Київщині: що про це відомо (фото)

Раніше до підозрюваних в Telegram звернувся чоловік, який запропонував здійснити підпали автомобілів ЗСУ та інших військових формувань.

На Київщині правоохоронці затримали співмешканців, які спалили автівки військовослужбовців та волонтерів.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Як стало відомо, 29 липня в селі Петропавлівська Борщагівка підозрювані облили легкозаймистим розчином і підпалили три автівки.

Одна з них належала Збройним Силам України, дві – волонтери мали передати військовим. Свої дії співмешканці фільмували на мобільний телефон, а відео відправили “роботодавцю”.

Водночас раніше до підозрюваних в Telegram звернувся чоловік, який запропонував здійснити підпали автомобілів ЗСУ та інших військових формувань. Він надавав їм чіткі інструкції та алгоритми вчинення злочину.

За таку “роботу” обіцяв їм винагороду в 1000 доларів США, але фактично заплатив виконавцям половину.

“За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру жінці та чоловіку за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України). До суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів”, - розповіли в Офісі Генпрокурору.

Нагадаємо, що в Харкові правоохоронці затримали російського шпигуна, який “полював” на секретну документацію України. Він готував нову серію ракетно-бомбових ударів по регіону.

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