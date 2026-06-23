Як перетворити пралку на сушарку / © Freepik

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Багато господинь навіть не здогадуються, що їхня пральна машина здатна значно скоротити час сушіння одягу. Для цього не потрібно купувати дорогу сушарку чи встановлювати додаткову техніку. Достатньо скористатися однією функцією, яка є в кожній сучасній пральній машині. Після такого простого трюку білизна виходить із барабана набагато сухішою, а речі висихають у кілька разів швидше.

Яка кнопка у пралці допоможе майже повністю висушити білизну

Йдеться про функцію додаткового віджимання або максимальних обертів віджимання. На багатьох моделях вона позначається значком спіралі або кнопкою з написом «Spin».

Після завершення основного циклу прання більшість людей одразу дістають речі з барабана. Однак досвідчені господині радять запускати ще один короткий цикл віджимання на максимальній швидкості.

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Залежно від моделі пральної машини це може бути 1200, 1400 або навіть 1600 обертів за хвилину. Під час такого режиму з тканини видаляється значно більше вологи, ніж під час стандартного прання.

Чому цей метод працює

Навіть після звичайного віджимання в одязі залишається чимало води. Особливо це стосується рушників, постільної білизни, джинсів і щільних тканин.

Додатковий цикл віджимання буквально витягує залишки вологи з волокон. У результаті речі стають значно легшими, а час їхнього висихання скорочується на кілька годин.

У літню пору білизна після такого лайфгаку може висохнути менш ніж за годину на балконі або відкритому повітрі.

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Секрет, який використовують у пральнях

Працівники професійних пралень часто застосовують ще одну хитрість. Перед запуском додаткового віджимання в барабан кладуть великий сухий махровий рушник.

Під час обертання рушник частково вбирає надлишкову вологу з інших речей. Особливо добре цей метод працює під час прання невеликої кількості одягу.

Завдяки цьому білизна виходить ще сухішою, а процес сушіння стає швидшим.

Для яких речей підходить цей спосіб

Метод чудово працює для:

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постільної білизни;

рушників;

футболок;

спортивного одягу;

джинсів;

бавовняних сорочок;

дитячих речей.

Однак делікатні тканини, шовк, вовну та деякі синтетичні матеріали краще не віджимати на максимальних обертах, щоб не пошкодити структуру волокон.

Що ще допоможе прискорити сушіння

Якщо вдома немає сушильної машини, можна скористатися ще кількома корисними порадами:

не перевантажувати барабан під час прання;

розвішувати речі одразу після віджимання;

залишати між речами достатньо простору;

забезпечувати хорошу вентиляцію приміщення;

використовувати режим віджимання з максимально допустимою швидкістю для конкретної тканини.

Ці прості дії дозволяють значно скоротити час сушіння навіть у прохолодну або дощову погоду.

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