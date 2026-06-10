Названо найтихіші породи собак: які улюбленці майже не гавкають

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль / © pexels.com

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Собака може стати чудовим компаньйоном, однак багатьох потенційних власників стримує побоювання щодо шуму. Особливо це стосується людей, які мешкають у багатоквартирних будинках, а також сімей із дітьми чи літніми родичами, для яких постійний гавкіт може бути джерелом дискомфорту. Втім, експерти зазначають, що деякі породи від природи менш схильні подавати голос.

Про це повідомило видання boredpanda.

Фахівці звертають увагу, що так звані «котячі» породи собак часто вирізняються спокійною поведінкою, незалежністю та стриманістю. Одним із найвідоміших представників цієї групи є басенджі. Особливість цієї породи полягає в тому, що через будову голосового апарату такі собаки не гавкають у звичному розумінні. Натомість вони можуть видавати характерні звуки, схожі на йодль. Попри це, басенджі залишаються енергійними та допитливими тваринами, яким потрібні активність і заняття.

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До порід, які рідко гавкають без причини, також відносять шиба-іну та акіту. Обидві походять з Японії та відомі стриманим характером. Шиба-іну, за словами експертів, зазвичай подає голос лише у стресових ситуаціях або під час сильного збудження. Акіти ж мають репутацію врівноважених собак із розвиненими охоронними інстинктами.

Серед тихих порід часто згадують і хортів. Незважаючи на свою швидкість та мисливське минуле, вдома вони зазвичай поводяться спокійно та полюбляють відпочинок. Подібні риси мають також грейгаунди та салюкі. Хоча ці собаки потребують фізичних навантажень, у побуті вони не належать до особливо гучних порід.

Для сімейного життя експерти радять розглянути кавалер-кінг-чарльз-спанієлів. Ці собаки відомі лагідною вдачею, добре навчаються та не схильні реагувати гавкотом на кожен сторонній звук. До сімейних улюбленців також зараховують бернських зененхундів, які вирізняються терплячим характером і спокійною поведінкою.

Одними з найтихіших собак у світі фахівці називають ньюфаундлендів. Породу вивели на острові Ньюфаундленд у Канаді, де тварини допомагали рибалкам працювати на воді. Експерти вважають, що саме така історія використання вплинула на формування їхнього врівноваженого темпераменту.

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До переліку також увійшли ши-тцу, які спростовують поширену думку про те, що всі маленькі собаки є галасливими. Ця порода століттями виконувала роль компаньйона та добре пристосовується до життя в квартирі.

Серед менш голосистих порід експерти називають бульдогів і французьких бульдогів. Вони зазвичай не схильні до частого гавкоту та віддають перевагу спокійному способу життя. Німецькі доги також рідко подають голос, хоча через великі розміри потребують більше простору.

Окремо фахівці згадують віппетів, ірландських вовкодавів та м’якошерстих пшеничних тер’єрів. Ці собаки можуть бути активними на прогулянках, однак у домашніх умовах зазвичай поводяться стримано.

Нагадаємо, великі й навіть маленькі сторожові собаки можуть бути лагідними компаньйонами для дітей. Кінолог розповіла, які породи найкраще поєднують охоронні якості та сімейний темперамент.

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