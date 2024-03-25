Що краще – порошок чи гель для прання

Величезна кількість засобів для прання в магазинах, у рекламі збиває споживачів з пантелику – що вибрати, чим краще прати – гелем, порошком, а може, капсулами?

Головні результати прання, яких очікують господині – речі після прання мають були не лише чистими, але і зберігати свій зовнішній вигляд – форму, колір, текстуру.

Кожен засіб для прання має свої переваги й недоліки. Вибираючи з них, потрібно орієнтуватися на тип тканини, ступінь забруднення і, власне, на свої вподобання.

Чим відрізняються гель і порошок для прання

Багато хто думає, що порошок і гель для прання за складом ніяк не відрізняються, порошок – це той самий гель, просто в іншому стані чи в іншій упаковці – в капсулах або в пляшці. Однак це не так, різниця є, і передусім у складі.

Порошок може містити соду, агресивні відбілювачі, піногасники, поверхнево-активні речовини різного ступеня розчинності, фосфонати, активний кисень. У складі гелю менша різноманітність поверхнево-активних речовин, ензими, поліакрилат, полікарбоксилат, різні аромати. Різний склад мийного засобу, різна форма визначають його властивості. Наприклад, компоненти порошку працюють лише в теплій воді, тоді як гель можна використовувати і в холодній.

Порошок для прання – переваги й недоліки

Порошок є доволі універсальним засобом, має гарні мийні властивості, завдяки чому добре видаляє забруднення та плями з тканин. Якщо у вас тверда вода, краще віддати перевагу саме порошку.

Порошком можна прати речі за дуже високої температури, ефективно позбавляючись від забруднень. Рідкі гелі за високої температури – +90 градусів, – найімовірніше, руйнуються.

Економічність. Можна купити дуже дешевий пральний порошок, який ефективно впорається зі своєю роботою, однак варто бути обережними, тому що незрозуміло, на чому заощадив виробник.

Зручність у дозуванні, що дозволяє використовувати необхідну кількість продукту.

Серед недоліків використання порошку потрібно назвати наявність агресивних засобів у складі, які:

погано впливають на делікатні тканини – шерсть, шовк, які потребують дбайливішого ставлення;

можуть викликати алергічні реакції та подразнення шкіри.

Також порошок доволі складно зберігати в герметичному пакованні, він вбирає вологу та може втратити свої природні властивості.

Переваги й недоліки гелю для прання

На відміну від порошків, гелі мають м'якшу мийну дію, що дозволяє використовувати їх для щоденного прання.

Зазвичай такі засоби для прання застосовуються у прохолодній і теплій воді. Рекомендації температурного режиму – 30-40 градусів, зазвичай це прання синтетики, вовни, змішаних і делікатних тканин. Тому гелеві засоби просто незамінні під час прання делікатної білизни.

Також гелі вже містять у собі віддушки та спеціальні пом'якшувальні компоненти, тож ви зможете заощадити на кондиціонері для білизни. Деякі засоби мають такий сильний запах, що використання ополіскувача не просто необов'язкове, але навіть небажане.

Однією з важливих переваг гелю є можливість прання в холодній воді.

Серед переваг гелю також зручність у зберіганні.

Однак гелі не завжди ефективні проти органічних забруднень, плям від жиру, їх не використовують за високої температури.

А як щодо капсул для прання

Капсули простіше зберігати, ніж гель, зручніше заправляти до машинки, а активна формула завдяки вищій концентрації активних елементів працює ефективніше. Але капсулу не можна, наприклад, розділити навпіл, тому вони навряд чи підійдуть для щоденного прання невеликої кількості одягу. Та й ціна капсул значно вища, ніж гелю, і тим більше порошку.

Тож що краще вибрати для прання

Кожен з цих товарів має свої переваги, якими потрібно користуватися залежно від ситуації та завдань, які треба вирішувати. Якщо потрібно випрати білу скатертину – скористайтеся порошком, вовняний светр – гелем, зимовий пуховик – капсулою. Це значно подовжить життя вашого одягу.

Гелем легко освіжити повсякденний одяг, він м'якше впливає на тканину. Але якщо вам потрібно відіпрати складні забруднення або сильно заношений одяг, краще вибрати порошок і високу температуру води.

Якщо хочеться випрати гелем, для посилення його дії скористайтеся капсулами, які кладуться безпосередньо в білизну та дозволяють уникнути процесу вимивання засобу із завантажувального лотка.

Для ручного прання гель не такий ефективний. Під час роботи пральної машини відбувається так звана механічна активація, яка разом з хімічною дією гелю забезпечує достатній мийний ефект. А за ручного прання такий процес не відбувається.

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