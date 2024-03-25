Что лучше – порошок или гель для стирки

Огромное количество средств для стирки в магазинах, в рекламе, сбивают потребителей с толку – что выбрать, чем лучше стирать – гелем, порошком, а может капсулами?

Главным результатом стирки, которых ожидают хозяйки — вещи после стирки должны были не только чистыми, но и сохранять свой внешний вид — форму, цвет, текстуру.

Каждое средство для стирки имеет свои преимущества и недостатки. Выбирая из них, нужно ориентироваться на тип ткани, величину загрязнения, да и собственно на собственные предпочтения.

Чем отличаются гель и порошок для стирки

Многие думают, что порошок и гель для стирки по составу никак не отличаются, порошок – это тот же гель просто в другом состоянии, жидком, или в другой упаковке – в капсулах или в бутылке. Однако это не так, разница есть, и в первую очередь, в составе.

Порошок может содержать соду, агрессивные отбеливатели, пеногасители, поверхностно-активные вещества разной степени растворимости, фосфонаты, активный кислород. В составе геля меньше разнообразие поверхностно-активных веществ, энзимы, полиакрилат, поликарбоксилат, различные ароматы. Различный состав моющего средства, разная форма определяет его свойства. К примеру, компоненты порошка работают только в теплой воде, тогда как гель можно использовать и холодной.

Порошок для стирки – преимущества и недостатки

Порошок является достаточно универсальным средством, обладает хорошими моющими свойствами, благодаря чему хорошо удаляет загрязнения и пятна из тканей. Если у вас твердая вода, то лучше отдать предпочтение именно порошку.

Порошком можно стирать вещи при очень высокой температуре, эффективно избавляясь от загрязнений. Жидкие гели при высокой температуре, в +90 градусов, скорее всего, разрушаются.

Экономичность. Можно купить очень дешевый стиральный порошок, который будет эффективно справляться со своей работой, однако следует быть осторожными, потому что непонятно, на чем сэкономил производитель.

Удобство в дозировке позволяет использовать необходимое количество продукта.

Среди недостатков использования порошка следует назвать наличие агрессивных средств в составе, которые:

плохо влияют на деликатные ткани, на шерсть, шелк, требующие более бережного отношения,

могут вызывать аллергические реакции и раздражение кожи.

Также порошок достаточно сложно хранить в герметичной упаковке, он впитывает влагу и может утратить свои природные свойства.

Преимущества и недостатки геля и капсул для стирки

В отличие от порошков, гели обладают более мягким моющим действием, что позволяет использовать их для ежедневной стирки.

Как правило, такие стиральные средства применяются в прохладной и теплой воде. Рекомендации температурного режима – 30-40 градусов, обычно это стирка синтетики, шерсти, смешанных и деликатных тканей. Поэтому гелевые средства просто незаменимы при стирке деликатного белья.

Также гели уже содержат отдушки и специальные смягчающие компоненты, так что вы сможете сэкономить на кондиционере для белья. Некоторые средства обладают таким сильным запахом, что использование ополаскивателя не просто необязательно, но даже нежелательно.

Одним из важных преимуществ геля является возможность стирки в холодной воде.

Среди преимуществ геля также удобство в хранении.

Однако гели не всегда эффективны против органических загрязнений, пятен от жира, их не используют при высокой температуре.

А что касается капсул для стирки

Капсулы проще хранить, чем гель, удобнее заправлять в машинку, а активная формула, в результате более высокой концентрации действующих элементов, работает эффективнее. Но капсулу нельзя, например, разполовинить, поэтому они вряд ли подойдут для ежедневной стирки небольшого количества одежды. Да и цена капсул значительно выше, чем геля, и тем более порошка.

Так что же лучше выбрать для стирки

Каждый из этих товаров имеет свои преимущества, которыми следует пользоваться в зависимости от ситуации и задач, которые нужно решать. Если нужно постирать белую скатерть, воспользуйтесь порошком, шерстяной свитер – гелем, зимний пуховик – капсулу. Это значительно продлит жизнь вашей одежды.

Гелем легко освежить повседневную одежду, она мягче влияет на ткань. Но если вам нужно отстирать сложные загрязнения или сильно заношенную одежду, лучше выбрать порошок и высокую температуру воды.

Если хочется постирать гелем, для усиления его работы воспользуйтесь капсулами, помещающимися непосредственно в белье и позволяющими избежать процесса вымывания средства из загрузочного лотка.

Для ручной стирки гель не так эффективен. При работе стиральной машины происходит так называемая механическая активация, которая вместе с химическим действием геля обеспечивает достаточный моющий эффект. А при ручной стирке такого процесса не происходит.

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