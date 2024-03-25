Что лучше – порошок или гель для стирки

Чем стирать лучше — гелем или стиральным порошком
Огромное количество средств для стирки в магазинах, в рекламе, сбивают потребителей с толку – что выбрать, чем лучше стирать – гелем, порошком, а может капсулами?
Главным результатом стирки, которых ожидают хозяйки — вещи после стирки должны были не только чистыми, но и сохранять свой внешний вид — форму, цвет, текстуру.
Каждое средство для стирки имеет свои преимущества и недостатки. Выбирая из них, нужно ориентироваться на тип ткани, величину загрязнения, да и собственно на собственные предпочтения.
Чем отличаются гель и порошок для стирки
Многие думают, что порошок и гель для стирки по составу никак не отличаются, порошок – это тот же гель просто в другом состоянии, жидком, или в другой упаковке – в капсулах или в бутылке. Однако это не так, разница есть, и в первую очередь, в составе.
Порошок может содержать соду, агрессивные отбеливатели, пеногасители, поверхностно-активные вещества разной степени растворимости, фосфонаты, активный кислород. В составе геля меньше разнообразие поверхностно-активных веществ, энзимы, полиакрилат, поликарбоксилат, различные ароматы. Различный состав моющего средства, разная форма определяет его свойства. К примеру, компоненты порошка работают только в теплой воде, тогда как гель можно использовать и холодной.
Порошок для стирки – преимущества и недостатки
- Порошок является достаточно универсальным средством, обладает хорошими моющими свойствами, благодаря чему хорошо удаляет загрязнения и пятна из тканей. Если у вас твердая вода, то лучше отдать предпочтение именно порошку.
- Порошком можно стирать вещи при очень высокой температуре, эффективно избавляясь от загрязнений. Жидкие гели при высокой температуре, в +90 градусов, скорее всего, разрушаются.
- Экономичность. Можно купить очень дешевый стиральный порошок, который будет эффективно справляться со своей работой, однако следует быть осторожными, потому что непонятно, на чем сэкономил производитель.
- Удобство в дозировке позволяет использовать необходимое количество продукта.
Среди недостатков использования порошка следует назвать наличие агрессивных средств в составе, которые:
- плохо влияют на деликатные ткани, на шерсть, шелк, требующие более бережного отношения,
- могут вызывать аллергические реакции и раздражение кожи.
Также порошок достаточно сложно хранить в герметичной упаковке, он впитывает влагу и может утратить свои природные свойства.
Преимущества и недостатки геля и капсул для стирки
- В отличие от порошков, гели обладают более мягким моющим действием, что позволяет использовать их для ежедневной стирки.
- Как правило, такие стиральные средства применяются в прохладной и теплой воде. Рекомендации температурного режима – 30-40 градусов, обычно это стирка синтетики, шерсти, смешанных и деликатных тканей. Поэтому гелевые средства просто незаменимы при стирке деликатного белья.
- Также гели уже содержат отдушки и специальные смягчающие компоненты, так что вы сможете сэкономить на кондиционере для белья. Некоторые средства обладают таким сильным запахом, что использование ополаскивателя не просто необязательно, но даже нежелательно.
- Одним из важных преимуществ геля является возможность стирки в холодной воде.
- Среди преимуществ геля также удобство в хранении.
Однако гели не всегда эффективны против органических загрязнений, пятен от жира, их не используют при высокой температуре.
А что касается капсул для стирки
Капсулы проще хранить, чем гель, удобнее заправлять в машинку, а активная формула, в результате более высокой концентрации действующих элементов, работает эффективнее. Но капсулу нельзя, например, разполовинить, поэтому они вряд ли подойдут для ежедневной стирки небольшого количества одежды. Да и цена капсул значительно выше, чем геля, и тем более порошка.
Так что же лучше выбрать для стирки
Каждый из этих товаров имеет свои преимущества, которыми следует пользоваться в зависимости от ситуации и задач, которые нужно решать. Если нужно постирать белую скатерть, воспользуйтесь порошком, шерстяной свитер – гелем, зимний пуховик – капсулу. Это значительно продлит жизнь вашей одежды.
Гелем легко освежить повседневную одежду, она мягче влияет на ткань. Но если вам нужно отстирать сложные загрязнения или сильно заношенную одежду, лучше выбрать порошок и высокую температуру воды.
Если хочется постирать гелем, для усиления его работы воспользуйтесь капсулами, помещающимися непосредственно в белье и позволяющими избежать процесса вымывания средства из загрузочного лотка.
Для ручной стирки гель не так эффективен. При работе стиральной машины происходит так называемая механическая активация, которая вместе с химическим действием геля обеспечивает достаточный моющий эффект. А при ручной стирке такого процесса не происходит.
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