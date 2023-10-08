Як випрати куртку, щоб не збився синтепон, що робити, якщо це сталося: 3 ефективних методи

Як випрати куртку на синтепоні, щоб він не збився, як розправити синтепон після прання

Куртки, як і будь-який верхній одяг із синтепоновим утеплювачем, призначений для осінньої погоди та холодних зимових днів, привабливий завдяки своїм експлуатаційним характеристикам - він легкий, ефективно утримує тепло, не обмежує рухи, добре носиться.

Серед переваг синтепонового утеплювача можна відзначити і його здатність зберігати форму, навіть після деформації він відновлюється.

Догляд за верхнім одягом із синтепоном не вимагає занадто багато зусиль, але важливо дотримуватися правил прання та сушіння.

Під час прання одягу з синтепоновим утеплювачем в пральній машині, існує певний ризик, що можна пошкодити не лише сам утеплювач, але й тканину, з якої зроблена куртка.

Важливо зазначити, що для деяких видів верхнього одягу, таких, що мають мембрану, натуральне хутро, вовну або натуральну шкіру, прання в машинці часто не рекомендується, бо це може спричинити усадку або деформацію матеріалів.

У інших випадках, куртки з синтепоном можна і навіть слід прати в пральній машині.

Як правильно прати куртку з синтепоновим утеплювачем в пральній машині

Використовуйте рідкий мийний засіб для одягу.

Застібніть всі ґудзик і застібки-блискавки, а також відстібніть хутряний комір, якщо він є.

Помістіть куртку в спеціальний мішок для прання, щоб запобігти можливій деформації.

Виберіть режим прання "делікатний" або "синтетика" та встановіть температуру води від 30 до 40 градусів.

Вимкніть функції віджимання та сушіння.

Увімкніть функцію "додаткового полоскання".

Після закінчення циклу прання важливо віджати куртку вручну, обережно і поетапно, не розтягуючи куртку.

Покладіть виріб на горизонтальну поверхню так, щоб утеплювач не збивався вниз. Коли куртка буде вже практично суха, її можна повісити на плічка.

Можна завернути одяг у махровий рушник, який буде вбирати вологу.

Якщо помітите, що деякі ділянки утеплювача збилися, їх можна обережно вирівняти руками. Потім виріб слід струсити. Дотримання цих порад допоможе вам зберегти вашу куртку чистою та у відмінному стані.

Як розправити синтепон в куртці після прання

Коли синтепон у вашій куртці зіб'ється, це може призвести до втрати майже 95% її теплоізоляційних властивостей, до втрати форми, що зробить куртку непридатною для носіння.

Але не потрібно викидати куртку та купувати замість неї нову, можна спробувати відновити якість та властивості одягу.

Як це зробити?

Повторно випрати одяг з використанням тенісних м'ячиків або спеціальних гумових кульок.

Куртку потрібно випрати в пральній машині на найбільш делікатному режимі бех мийних засобів, але з заздалегідь намоченими тенісними м'ячами або зі спеціальними гумовими кульками. Ключову роль в цьому методі відіграють м'ячики, які допомагають розподілити синтепон по всьому виробу. Після прання потрібно активно струсити куртку і висушити її горизонтально на свіжому повітрі.

Як прати куртку з синтапоном

Використати для цього вибивалки для килимів або бамбукові палички.

Найзручніше це робити, якщо повісити куртку на плечиках. Перед цим потрібно застебнути всі блискавки та защіпки, а потім вивернути виріб навиворіт, щоб уникнути деформації.

Розподілити синтепон у вологому виробі за допомогою пилососа.

Потрібно пройтися пилососом на середній потужності трубкою, без щітки по "порожнім місцям виробу Рекомендуємо приділити особливу увагу зонам коміра, кишень, пояси та рукавів. Після обробки, виріб необхідно залишити досихати на рівній поверхні.

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