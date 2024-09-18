Чому не можна, щоб Місяць світив на людину

У наших предків Місяць завжди асоціювався із чимось таємним та містичним. З Місяцем пов'язані безліч прикмет, повір'їв, в тому числі про те, що не можна спати під місячним сяйвом. Вважалося, що у такому разі людина перетвориться на сновиду, або ще щось гірше.

Попри фантастичність таких повір'їв вплив Місяця на людину викликає цікавість у багатьох дослідників.

Античні філософи вважали, що місячне світло спричинює божевілля, звідси походить і термін "лунатизм". Місяць впливає на Землю світлом, кількість якого коливається залежно від фази Місяця та гравітаційним тяжінням -- кожні 12,4 години Місяць спричинює відпливи і припливи океанів.

Яким чином впливає Місяць на людину

У дослідженні 2013 року три дні спостерігали за 33 дорослими людьми. Було виявлено, що під час повного місяця людям потрібно більше часу, щоб заснути, і вони спали менше на одну годину ніж звичайно.

Досліджувані спали в повністю затемненій кімнаті, без вікон. У кожного пацієнта вивчалася робота мозку, рівень гормонів і години сну. Дослідники виявили, що під час повного місяця індикатор глибокого сну, зменшився на 30%. Це означало, що пацієнти спали на 20 хвилин менше, ніж звичайно. Цей результат став першим доказом того, що місяць впливає на організм під час сну.

Серед науковців це дослідження відоме як Cajochen, назване на честь Крістіана Cajochen, що його очолював.

У 2015 році у Копенгагенському університеті не предмет впливу Місяця на людей обстежили 785 данських дітей віком від 8 до 11 років. Виявили, що у період повного Місяця діти були менш активними, спали довше та мали вищу резистентність до інсуліну порівняно з днями півмісяця.

Чому Місяць впливає на людський сон

Припущень існує багато. Серед них, наприклад, що місячні цикли впливають на наш загальний циркадний ритм, молекулярний нейробіолог Малькольм фон Шанц припускає, що можливо гравітаційне тяжіння Місяця впливає на нашу фізіологію. Існує теорія, що людина має внутрішній годинник, який відстежує фази місяця.

Можливо, люди реагують на гравітаційне тяжіння Місяця, так само як океани. Хоча тіло людини й містить до 75% води, її кількість не можна порівняти з океаном, тож з фізичного погляду, такі коливання були б геть не помітними. Втім, як підтверджують біофізики, добові коливання гравітації, спричинені Місяцем, відбиваються на обсязі кожної молекули води — навіть якщо ці зміни й надто крихітні. Вчені поки що ані довели, ані спростували це припущення.

Ці дослідження ще не остаточні, суть факту полягає в тому, що людське тіло налаштовано на місячні цикли. Вже зараз можна стверджувати, що людський організм тонко реагує на місячні фази, особливо, коли Місяць повний, саме тоді він найяскравіший.

Серед багатьох гіпотез та пояснень одна беззаперечне — щоб забезпечити освітлення вночі, люди покладалися на Місяць. А місячне світло, як і будь-яке інше освітлення, знижує рівень виробництва організмом мелатоніну — гормону сну, відповідно через це нічний відпочинок стає менш якісним.

Щоб покращити сон, у місячні ночі експерти радять зашторювати вікна, адже для вироблення гормону сну потрібна темрява.

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