Диктатор Путін суттєво збільшив чисельність своєї армії: у США прокоментували

Рішення президента-диктатора РФ Володимира Путіна збільшити свою армію ще на 180 тис. військових - це "відчайдушний вибір у спробі продовжувати війну".

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Це ще одна ознака відчайдушного вибору, який Путін змушений зробити, щоб підтримати цю війну. Ці дії показують, що він, як і раніше, готовий пожертвувати життями тисяч і сотень тисяч своїх співгромадян заради цієї непотрібної війни", - наголосив представник Держдепу.

Він заявив, що Кремль платить величезну ціну за війну в Україні, втрачаючи сотні тисяч росіян убитими і пораненими.

Як повідомлялося, 16 вересня "фюрер" підписав указ про збільшення чисельності Збройних сил РФ. Штат зріс на 180 000 осіб - до 2 389 130.

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