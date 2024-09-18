Почему нельзя, чтобы Луна светила на человека

У наших предков Луна всегда ассоциировалась с чем-то тайным и мистическим. С Луной связано множество примет, поверий, в том числе о том, что нельзя спать под лунным сиянием. Считалось, что в таком случае человек превратится в лунатика, или еще что-то хуже.

Несмотря на фантастичность таких поверий, влияние Луны на человека вызывает интерес у многих исследователей.

Античные философы считали, что лунный свет вызывает безумие, отсюда происходит и термин "лунатизм". Луна влияет на Землю светом, количество которого колеблется в зависимости от фазы Луны и гравитационным тяготением – каждые 12,4 часа Луна вызывает отливы и приливы океанов.

Как влияет Луна на человека

В исследовании 2013 года три дня наблюдали за 33 взрослыми людьми. Было обнаружено, что во время полнолуния людям нужно больше времени, чтобы уснуть, и они спали меньше на один час чем обычно.

Исследуемые спали в полностью затемненной комнате без окон. У каждого пациента изучалась работа мозга, уровень гормонов и часа сна. Исследователи обнаружили, что во время полнолуния индикатор глубокого сна уменьшился на 30%. Это означало, что пациенты спали на 20 минут меньше обычного. Этот результат стал первым доказательством того, что луна влияет на организм во время сна.

Среди ученых это исследование известно как Cajochen, названное в честь возглавлявшего его Кристиана Cajochen.

В 2015 году в Копенгагенском университете не предмет влияния Луны на людей обследовали 785 датских детей от 8 до 11 лет. Обнаружили, что в период полнолуния дети были менее активными, спали дольше и имели более высокую резистентность к инсулину по сравнению с днями полумесяца.

Почему Луна влияет на человеческий сон

Допущений существует много. Среди них, например, что лунные циклы влияют на наш общий циркадный ритм, молекулярный нейробиолог Малькольм фон Шанц предполагает, что возможно гравитационное тяготение Луны влияет на нашу физиологию. Существует теория, что человек имеет внутренние часы, которые отслеживают фазы луны.

Возможно, люди реагируют на гравитационное притяжение Луны, равно как океаны. Хотя тело человека и содержит до 75% воды, его количество не сравнимо с океаном, поэтому с физической точки зрения такие колебания были бы совершенно не заметны. Впрочем, как подтверждают биофизики, суточные колебания гравитации, вызванные Луной, отражаются в объеме каждой молекулы воды даже если эти изменения и слишком крошечные. Ученые пока ни доказали, ни опровергли это предположение.

Эти исследования еще не окончательны, суть факта в том, что человеческое тело настроено на лунные циклы. Уже сейчас можно утверждать, что человеческий организм тонко реагирует на лунные фазы, особенно, когда Луна полна, именно тогда она самая яркая.

Среди многих гипотез и объяснений одна безоговорочная — чтобы обеспечить освещение ночью, люди полагались на Луну. А лунный свет, как и любое другое освещение, снижает уровень производства организмом мелатонина — гормона сна, поэтому ночной отдых становится менее качественным.

Чтобы улучшить сон, в лунные ночи эксперты советуют зашторивать окна, ведь для выработки гормона сна нужна тьма.

Читайте также: