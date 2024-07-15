В Україні планують скасувати сезонне переведення часу: що це означає

В Україні можуть скасувати перехід з літнього на зимовий час.

Депутати Верховної Ради України планують сезонне переведення часу. Якщо закон ухвалять в цілому, то в Україні більше не буде переходу на літній час, а постійно залишатиметься нинішній зимовий час, або UTC+2 за міжнародною шкалою.

Сьогодні Україна живе за східноєвропейським часом і двічі на рік переводить стрілки годинника: в останню неділю березня - на літній час, а в останню неділю жовтня - на зимовий.

Чому в Україні переводять годинник

Україна разом із республіками СРСР 1981 року теж почала переводити годинники задля економії електроенергії та подовження світлового дня.

На початку 1990-х в Україні спробували відмовитися від сезонного переходу, однак 1992 року переведення годинників знову відновили, врахувавши порядок обчислення часу, який діє в Європі.

Український уряд 1996 року затвердив постанову, яка регулює порядок переведення стрілок годинника. Нею українці послуговуються досі.Переведення годинників на зимовий і літній час справді впливає на економію електроенергії в побуті та на підприємствах, але не дуже суттєво. Водночас така традиція негативно впливає на здоров’я людей через примусову перебудову біологічних ритмів організму. Це впливає на сон, самопочуття людей і внаслідок цього – на працездатність.

В Україні планують скасувати сезонне переведення часу / Фото: pixabay.com

Чому в Україні хочуть відмовитися від переходу

Зазначається, що законопроєкт спрямований на захист здоров'я населення, оскільки на думку більшості науковців та лікарів, зазначений порядок обчислення часу в частині щорічного переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад, несе низку негативних наслідків та викликає значне погіршення стану здоров'я громадян у період адаптації до "літнього" та "зимового" часу".

Як пояснили в комітеті, "сезонний часовий стрибок призводить до зміни біологічних ритмів людини, що негативним чином відображається на загальному стані - як фізіологічному, так і психологічному".

"Після переведення годинникових стрілок у громадян погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб. Наукові дослідження пов'язують зміни часу з захворюваннями серцево-судинної або імунної систем, оскільки вони переривають біологічні цикли", - йдеться в повідомленні.

Годинник / Фото: Unsplash

Що кажуть лікарі

Президент громадської організації "Українська асоціація медицини сну", кардіолог і сомнолог Юрій Погорецький каже, що годинник переводити не потрібно.

"Не потрібно переводити час восени в один бік, весною — у другий. Було доведено фахівцями, що це сприяє погіршенню процесу сну пацієнтів, особливо з багатьма хронічними захворюваннями. Всесвітня спільнота сомнологів, нейрофізіологів, лікарів стверджує: не потрібно цього робити, треба жити у своїх часових поясах і не порушувати свої циркадні ритми", - каже він.

За словами Погорецького, у цей момент збільшується кількість інсультів, інфарктів, психоневрологій, суїцидів, а також засинання за кермом.

"Поки людина перелаштується, сонливість за кермом збільшує кількість ДТП. Тому моя однозначна думка — не переводити годинники, категорично ні", - вважає він.