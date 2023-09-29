Чому в Україні переводять годинники на зимовий час: де цього не роблять

Через сумнівну економію енергоресурсів та негативний вплив на здоров'я багато країн світу з часом згодом відмовилися від переходу на літній та зимовий час.

Годинники на зимовий час переводять задля економії електроенергії та через традицію відповідності біологічному календарному часу. В Україні теж переводять годинники, попри дискусії щодо такої необхідності. Водночас у деяких країнах світу відмовилися від переведення годинників.

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Чому переводять годинник на зимовий час

Переводити годинник у залежності від сезону ще 1784 року вигадав тодішній посол США у Франції Бенджамін Франклін. Він підрахував, скільки годин парижани витрачають на сон вранці, коли сонце вже зійшло, і скільки увечері спалюють свічок до того, як лягти спати. Порахував Франклін і кількість електроенергії, яку зможуть заощадити фабрики і заводи, коли робота триватиме за денного світла. Тож ідея з переведенням годинників була виправдана потребою в економічній ощадливості.

Вперше переведення стрілок годинника на годину вперед влітку і на годину назад взимку провели 1908 року у Великій Британії.

На початку минулого століття перехід на літній та зимовий час пропонував також лондонський підрядник Вільям Віллетт. Він аргументував це можливістю економити електроенергію. Спочатку ідею застосував британський уряд 1916 року, а згодом підтримали ще понад 100 країн світу.

Тож годинники переводять із двох причин: через традицію відповідності біологічному календарному часу і для заощадження електроенергії.

Чому в Україні переводять годинники

Україна разом із республіками СРСР 1981 року теж почала переводити годинники задля економії електроенергії та подовження світлового дня.

На початку 1990-х в Україні спробували відмовитися від сезонного переходу, однак 1992-го року переведення годинників знову відновили, врахувавши порядок обчислення часу, який діє в Європі.

Український уряд 1996 року затвердив постанову, що регулює порядок переведення стрілок годинника. Нею українці послуговуються досі.

Переведення годинників на зимовий та літній час справді впливає на економію електроенергії у побуті та на підприємствах, але не дуже суттєво. Водночас така традиція негативно впливає на здоров’я людей через примусову перебудову біологічних годин організму. Це впливає на сон, самопочуття людей і внаслідок цього – на працездатність.

Будильник / Фото: blog.bradleygauthier.com

В яких країнах не переводять годинники

Через сумнівну економію енергоресурсів та негативний вплив на здоров'я багато країн світу з часом згодом відмовилися від переходу на літній та зимовий час. Так, на сьогодні лише 29% світового простору переводять годинникові стрілки. Наприклад, годинники не переводять Ісландія, Казахстан, Грузія, Японія, Росія та Білорусь.

2019 року Європарламент підтримав рішення скасувати переведення годинників від 2021 року, однак остаточного рішення немає досі. Насправді кожна країна Євросоюзу мала б самостійно вирішувати, за яким часом жити. Поки що більшість країн Європи переводять годинники в березні та жовтні щороку.

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