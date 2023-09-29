Почему в Украине переводят часы на зимнее время: где этого не делают

Из-за сомнительной экономии энергоресурсов и негативного влияния на здоровье многие страны мира со временем отказались от перехода на летнее и зимнее время.

Часы на зимнее время переводят для экономии электроэнергии и из-за традиции соответствия биологическому календарному времени. В Украине тоже переводят часы, несмотря на дискуссии по поводу такой необходимости. В то же время в некоторых странах мира отказались от перевода часов.

Почему переводят часы на зимнее время – читайте на ТСН.ua.

Почему переводят часы на зимнее время

Переводить часы в зависимости от сезона еще в 1784 году придумал тогдашний посол США во Франции Бенджамин Франклин. Он подсчитал, сколько часов парижане тратят на сон утром, когда солнце уже взошло, и сколько вечером сжигают свеч до того, как лечь спать. Посчитал Франклин и количество электроэнергии, которую смогут сэкономить фабрики и заводы, когда работа будет продолжаться при дневном свете. Так что идея с переводом часов была оправдана потребностью в экономической бережливости.

Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой провели в 1908 году в Великобритании.

В начале прошлого столетия переход на летнее и зимнее время предлагал также лондонский подрядчик Уильям Уиллетт. Он аргументировал это возможностью экономить электроэнергию. Сначала идею применило британское правительство в 1916 году, а затем поддержали еще более 100 стран мира.

Поэтому часы переводят по двум причинам: по традиции соответствия биологическому календарному времени и для экономии электроэнергии.

Почему в Украине переводят часы

Украина вместе с республиками СССР в 1981 году тоже начала переводить часы для экономии электроэнергии и продления светового дня.

В начале 1990-х в Украине попытались отказаться от сезонного перехода, однако в 1992 году перевод часов снова возобновили, учитывая порядок исчисления времени, действующий в Европе.

Украинское правительство в 1996 году утвердило постановление, регулирующее порядок перевода стрелок часов. Им украинцы пользуются до сих пор.

Перевод часов на зимнее и летнее время действительно влияет на экономию электроэнергии в быту и на предприятиях, но не очень существенно. В то же время, такая традиция негативно влияет на здоровье людей из-за принудительной перестройки биологических часов организма. Это влияет на сон, самочувствие людей и в результате – на работоспособность.

Будильник / Фото: blog.bradleygauthier.com

В каких странах не переводят часы

Из-за сомнительной экономии энергоресурсов и негативного влияния на здоровье многие страны мира со временем отказались от перехода на летнее и зимнее время. Так, на сегодняшний день только 29% мирового пространства переводят стрелки часов. К примеру, часы не переводят Исландия, Казахстан, Грузия, Япония, Россия и Беларусь.

В 2019 году Европарламент поддержал решение отменить перевод часов с 2021 года, однако окончательного решения нет до сих пор. На самом деле каждая страна Евросоюза должна самостоятельно решать, по какому времени жить. Пока большинство стран Европы переводят часы в марте и октябре ежегодно.

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