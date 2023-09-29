Військовий облік жінок: у ДПСУ зробили уточнення щодо виїзду за кордон

Обмеження на перетин кордону діють лише для осіб за низкою посад державної служби.

Нові правила військового обліку жінок, які вступають з 1 жовтня, ніяк не змінюють правила перетину кордону. Тобто для цієї категорії громадян України обмежень на виїзд з України немає на цей момент і не будуть діяти від вказаної дати.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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За словами Демченка, наразі обмеження стосуються винятково чоловіків-громадян України віком від 18 до 60, а також осіб за низкою посад державної служби. Відносно цієї категорії обмеження стосується і чоловіків, і жінок.

"Вони можуть виїжджати за межі України суто в службове відрядження, до своїх дітей, які перебувають за кордоном, супроводжувати дітей для їхнього слідування за кордон", – пояснив речник ДПСУ.

Станом на сьогодні є жінки, підкреслює він, які перебувають на військовому обліку, але для них також не діють обмеження щодо заборони на виїзд з України.

Нагадаємо, жінки із фармацевтичною та медичною освітою після 1 жовтня зможуть безперешкодно виїжджати за кордон. Обмеження застосовуються лише для жінок, які працюють на державних посадах.

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