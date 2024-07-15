Збиття Польщею російських ракет: Зеленський повідомив, чому це потрібно

Президент України Володимир Зеленський вважає правильним, якщо сусідня Польща буде збивати російські ракети, що летять до українських газосховищ.

Про це український лідер заявив під час пресконференції 15 липня.

"Якщо ми не захистимо наші газосховища, то наші сусіди зимою в опалювальний сезон залишаться без газу", - заявив глава держави.