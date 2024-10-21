Як підготувати троянди до зими: обрізка, обробка, укриття

Щоб троянди наступного року радували нас пишним цвітінням, вони потребують догляду.

Розповідаємо, що потрібно зробити з трояндами восени

Як обрізати троянди восени

Перш за все необхідно зрізати всі бутони, що залишилися, вирізати всі не визрілі слабкі пагони, що ростуть в середину куща. Вони зазвичай м'які з бордовим відтінком і зеленими шипами.

Все листя з кущів необхідно видалити та спалити. Це необхідно для профілактики чорної плямистості та інших грибкових захворювань рослини. По-друге, листя під укриттям може загнити і заразити гниллю всю рослину.

формувальну обрізку восени проводити не потрібно. Навесні буде видно, що на троянді необхідно зрізати.

Восени потрібна лише санітарна обрізка. Обрізка полягає у видаленні відцвілих китиць, не здерев'янілих пагонів і тонких гілок, що ростуть всередину культури. Гілки, що залишилися, слід вкоротити так, щоб їх зручно було укрити від морозів.

Ґрунтопокривні сорти не обрізають, обмежуються лише видаленням квітів.

Обробка троянд від шкідників та підживлення

Щоб не дати шансу грибку, бажано обробити голі кущі залізним купоросом або готовим фунгіцидом. Фунгіциди розчиняються згідно з інструкцією на пакуванні. Залізний купорос використовується у пропорції 300 г засобу на 10 л води (3% розчин).

Осіннє підживлення відрізняється від літнього повною відсутністю азоту, який прокує утворення нових пагонів, що на зиму рослині не потрібні.

Можна використовувати калій, фосфор і кальцій. Застосовувати ці препарати найкраще у вигляді розчинів. У 10 літрах води розчиняють суперфосфат (15 грамів) та монофосфат калію (16 грамів). Або на ту ж саму кількість води потрібно 25 г суперфосфату, 10 г сірчанокислого калію, 2,5 г борної кислоти. Витрата добрива в обох випадках становить 4-5 літрів на один кущ.

Можна використовувати для підживлення деревну золу або шкірку бананів, потрібний обсяг кальцію та калію у цих натуральних добривах вже є.

Укриття троянд

Переконайтеся, що місце щеплення троянд знаходиться нижче рівня землі.Загорніть кущ землею, бажано для цього брати землю не з-під куща, щоб не оголювати кореневу систему.

Укриття троянд на зиму/ фото:https://www.facebook.com/groups/3021004281456797/user/100017338231994/

Як радять фахівці, не поспішайте з укриттям. Короткочасні заморозки лише зміцнюють імунітет троянд. Без утеплення троянди витримують температуру до -10°С. Як правило, найкращий час для укриття троянд – кінець листопада, коли на термометрі стабільно встановлюється близько 0°С. Головне, зловити момент перед тим, як випаде багато снігу.

Вкрити троянду на зиму — це створити прошарок повітря між рослиною та навколишнім середовищем. Для створення цього прошарку можна використовувати агроволокно, яке вистилають на троянди, використовуючи дуги, або ялинкове гілля, сосновий лапник. Їх укладають на кущ завтовшки 20 см.

Сніг – чудове укриття для рослин, якщо зима видалася морозною, а снігу випало мало, згрібайте його з доріжок і міжрядь і накидайте на кущі.

Читайте також: