Як підібрати тональний крем за кольором шкіри: корисні лайфгаки

Лайфгаки, як підібрати тональний крем під колір шкіри

Сучасні жінки не уявляють своє життя без макіяжу. А правильний макіяж не можливий без тонального крему. Саме завдяки тонального крему вирівнюється тонус шкіри обличчя, приховуються недоліки, створюється природній відтінок. За текстурою він може бути рідким, кремовим чи пудровим.

Як підібрати тональний крем під колір обличчя

Щоб підібрати тональний крем за кольором шкіри насамперед потрібно визначити підтон шкіри.

Подивіться на свої вени, якщо вони просвічують на зап'ястя, блакитнуватого або бузкового кольору, значить у вас холодний підтон . Якщо піднести до обличчя білий аркуш паперу, обличчя почне відливати синім або червоним відтінком, це також є свідченням холодного підтону. У такому разі вам підійде тональна основа із легкою рожевиною.

. Якщо піднести до обличчя білий аркуш паперу, обличчя почне відливати синім або червоним відтінком, це також є свідченням холодного підтону. У такому разі вам підійде Якщо вени на зап'ясті зеленого кольору, значить у вас теплий підтон . Білий аркуш піднесений до обличчя надасть шкірі жовтого відтінку. Для такої шкіри найкраще підійде тональний крем з персиковим або помірно-жовтим відливом.

. Білий аркуш піднесений до обличчя надасть шкірі жовтого відтінку. Для такої шкіри найкраще підійде Якщо колір вен міксований, це означає що у вас нейтральний підтон. Для тих у кого нейтральний підтон найкраще підійде бежевий тональний крем.

Якщо важко знайти відповідний відтінок, спробуйте змішати два креми, щоб отримати потрібний колір.

Лайфгаки для підбору тонального крему за кольором шкіри

Знаючи свій підтон, набагато простіше вибрати тональний крем потрібного відтінку. Тон можна перевірити — не наносьте його на зап'ястя. Бажано тестер нанести на щоку та нижню частину вилиці та оцінити контраст із шиєю. Якщо набутий відтінок відрізняється від кольору шкіри більш ніж на два тони, від нього доведеться відмовитися.

Якщо підійшли два відтінки, вибирайте світліший колір тонального крему.

Не забувайте, що штучне освітлення спотворює колір тонального крему. Потрібно пам'ятати, що тональний крем буде різнитися при різному освітленні. Вибирати тональний крем потрібно за хорошого денного світла. При штучному освітленні відтінок може виглядати неприродно.

Якщо ваша шкіра періодично покривається прищиками, вам потрібно використовувати холодний відтінок тонального засобу з оливковим підтоном. Не рекомендується використовувати тональні креми рожевих відтінків.

Влітку шкіра завдяки засмазі стає смуглішою, отже, і відтінок може бути трохи темнішим. Тому, якщо ви використовуєте один і той же тональний крем протягом усього року, то в літню пору він може виглядати занадто світлим. Для цього періоду рекомендується вибрати тональний крем на один відтінок темніший, ніж узимку. Взимку доречні відтінки на один тон тепліше за природний колір шкіри.

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