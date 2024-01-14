РФ вивела в море 5 великих десантних кораблів: чи є загроза для Одеси

Експерт пояснив, чи може РФ атакувати і захопити Одесу.

Росія наразі не має достатньої ресурсної бази для наступу на Одесу.

Про це заявив військовий експерт, полковник запасу і колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, передає "Еспресо".

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Експерт прокоментував, що сьогодні РФ вивела у Чорне море 5 великих десантних кораблів. На його думку, наступ на Одесу буде напряму залежати від ресурсних можливостей РФ. Зараз Росія має таких ресурсів у дуже обмежених кількостях, наголосив експерт.

"Тому, що б там не марив диктатор Путін, у нього немає сьогодні ресурсу для того, щоб наступати на Одесу й узбережжя. Хоча час від часу ми чуємо інформацію про те, що ворог вивів у море всі свої десантні кораблі, це не так. Росія на сьогодні не накопичила й не має сил і засобів для атаки на Одещину", – пояснив Селезньов.

Він визнав, що РФ зараз дійсно атакує по всій лінії фронту.

"Втім для того, щоб цей рух був результативним, має бути тотальна перевага росіян по всіх військових компонентах. Цієї переваги вони сьогодні не мають", – запевнив експерт.

Нагадаємо, вдень 14 січня повідомлялося, що в Чорному морі РФ розгорнула корабельне угруповання в кількості 11 кораблів, серед яких 1 ракетоносій, споряджений 8 "Калібрами", а також 5 великих десантних кораблів.

Раніше скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував, чи здатна РФ знову напасти на Харків і захопити місто.

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