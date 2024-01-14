40 років і більше: комбат про критичну потребу ЗСУ в молодих солдатах

Збройні сили мають критичну потребу в молодих солдатах, тоді як наразі у війську перебувають в основному чоловіки старшого віку.

Про це заявив командир батальйону 5-ї Окремої штурмової бригади Олексій Тарасенко, передає "Еспресо".

Він вважає, що у новому законопроєкті про мобілізацію потрібно знизити мобілізаційний вік.

"Для нас дуже дивно виглядає та кількість часу, яка виявляється необхідна для обговорення законопроєктів для десятків змін до закону до того, що виявляється хтось взагалі сумнівається, чи потрібна нам мобілізація. Тобто з лінії фронту це виглядає дуже неприємно, дуже дико і незрозуміло. Звісно, що у військах чекають свіже поповнення дуже сильно, тому що на багатьох напрямках в багатьох підрозділах ситуація цілком собі критична і з особовим складом і якість особового складу, який навіть приходить, залишає бажати кращою. В основному це чоловіки дуже старшого віку із купою проблем, які зазвичай виникають", – зазначає комбат.

За його словами, середній вік солдата сягає понад 40 років, а тому не вистачає молодих хлопців, які б посилили підрозділи.

"Ті, хто прийшли зі мною у перші дні повномасштабної війни, вже банально в багатьох підрозділах закінчилося, не обов'язково загинули, вони могли бути поранені, могли не витримати психологічно і перевестися в тилові підрозділи з багатьох причин. Ті, хто прийшов з самого початку вони плавно вже закінчилися.

Єдина емоція, яка є стосовно мобілізації у військах це чому так довго і чому стільки сумнівів. Є дуже багато людей, які намагаються це саботувати", – каже Олексій Тарасенко.

Нагадаємо, 11 січня після значних дискусій у Раді було ухвалено рішення повернути проєкт закону на доопрацювання. За словами очільника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, деякі положення законопроєкту про мобілізацію прямо порушували права людини, деякі не були оптимально сформульованими.

Пізніше стало відомо, що Кабінет міністрів офіційно відкликав скандальний законопроєкт про мобілізацію. Очільник Міноборони Рустем Умєров повідомив, що нова редакція законопроєкту про мобілізацію вже готова. Згодом стало відомо, що буде в новому законопроєкті.

Читайте також: