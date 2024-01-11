Арестович відповів, чи готує РФ повторний наступ на Харків

Скандальний ексрадник ОП запевнив, що росіяни "загрузли" на інших напрямках, тому сил атакувати Харків у них поки нема.

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував, чи здатна РФ знову напасти на Харків і захопити місто.

"Як і рік тому ширяться чутки про те, що російська армія ось-ось піде у наступ на Харків і як захопити. Якщо коротко, то не підуть та не захоплять", – зазначив він.

Арестович вважає, що росіянам "нема чим" захоплювати Харків і нема звідки взяти резерви.

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"Тому що вони (окупанти. – Ред.) загрузли на Херсонському напрямку, під Куп'янськом, Авдіївкою. І десь взяти резерви на новий напрямок? Там потрібні навіть не резерви, а хороше угруповання – тисяч 40 – щоб якийсь успіх отримати. Це завдання, яке не вирішиться на даний момент. Але якщо вони будуть збирати там сили, ми будемо про це знати. У сучасній війні таке приховати неможливо", – додав він.

Раніше німецьке видання Bild опублікувало інформацію, що Росія планує воювати до 2026 року і захопити Харків і Дніпро.

Британське видання The Telegraph написало, що 15 січня 2024 року Росія може розпочати новий наступ під Харковом. Проте українська розвідка не підтверджує цю інформацію.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, коментуючи інформацію про те, що РФ готує повторний наступ на Харків,каже - наразі концентрації військових підрозділів росіян на кордоні не зафіксовано.

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