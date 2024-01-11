Арестович ответил, готовит ли РФ повторное наступление на Харьков

Скандальный экс-советник ОП заверил, что россияне "загрузили" по другим направлениям, поэтому сил атаковать Харьков у них пока нет.

Скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал, способна ли РФ снова напасть на Харьков и захватить город.

"Как и год назад ходят слухи о том, что российская армия вот-вот пойдет в наступление на Харьков и как захватить. Если коротко, то не пойдут и не захватят", – отметил он.

Арестович считает, что россиянам "нечем" захватывать Харьков и неоткуда взять резервы.

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"Потому что они (оккупанты. – Ред.) завязли на Херсонском направлении, под Купянском, Авдеевкой. И где-то взять резервы на новое направление? Там нужны даже не резервы, а хорошая группировка – тысяч 40 – чтобы какой-то успех получить. Это нерешаемая задача, которая на данный момент. Но если они будут собирать там силы, мы будем об этом знать. В современной войне такое скрыть невозможно", – добавил он.

Ранее немецкое издание Bild опубликовало информацию о том, что Россия планирует воевать до 2026 года и захватить Харьков и Днепр.

Британское издание The Telegraph написало, что 15 января 2024 года Россия может начать новое наступление под Харьковом. Однако украинская разведка не подтверждает эту информацию.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, комментируя информацию о том, что РФ готовит повторное наступление на Харьков, говорит, что сейчас концентрация военных подразделений россиян на границе не зафиксирована.

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