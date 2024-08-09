Як підняти настрій: способи, які в цьому допоможуть

В наш нелегкий час, коли не має сил не те що веселитися, а й навіть працювати. В умовах війни, коли постійні стреси надовго вибивають з колії, знайти способи, які можуть підняти настрій, повернути до нормального життя, важливо для кожного українця.

Психологи рекомендують знайти для себе свої способи підняття настрою. І використовувати їх не тільки в похмурі дні, а й у хороші, щоб запобігти подібній ситуації. Регулярно використовуючи "лайфхаки щастя", ми робимо проактивні кроки, що покращують емоційний добробут та рівень загальної задоволеності життям.

Найкращі способи покращити настрій

Коли ми в поганому настрої нас дуже багато чого дратує, майже все. В першу чергу навколишні речі, які лежать не на своїх місцях. Тому почніть з наведення порядку на своєму робочому місці або вдома.

на своєму робочому місці або вдома. Не соромтеся поговорити з кимось про наболіле. Коли у Вас поганий настрій, обов'язково варто висловити все наболіле другові або близькому родичу, який вас зрозуміє і підтримає. Розуміння та підтримка обов'язково покращать ваш настрій.

Коли у Вас поганий настрій, обов'язково варто висловити все наболіле другові або близькому родичу, який вас зрозуміє і підтримає. Розуміння та підтримка обов'язково покращать ваш настрій. Ще із дитинства нас вчили, що сон є найкращими ліками . Якість і кількість сну відіграють вирішальну роль у нашому емоційному добробуті. Дослідження показали, що повноцінний сон може допомогти нам стати менш чутливими до негативних емоцій, водночас підвищуючи нашу реакцію на позитивні.

. Якість і кількість сну відіграють вирішальну роль у нашому емоційному добробуті. Дослідження показали, що повноцінний сон може допомогти нам стати менш чутливими до негативних емоцій, водночас підвищуючи нашу реакцію на позитивні. Іноді, коли поганий настрій, варто поплакати. Це буде найкращою емоційною розрядкою. Інакше весь «емоційний камінь», відкладеться у Вас в душі і буде дуже складно із ним боротися.

Це буде найкращою емоційною розрядкою. Інакше весь «емоційний камінь», відкладеться у Вас в душі і буде дуже складно із ним боротися. Рухайтес ь, займайтеся фізичним вправам. Фізичні навантаження помітно покращують настрій, якщо є така можливість, відвідайте спортзал і від душі там потренуйтеся або просто багато походіть та погуляйте. Прогулянки на свіжому повітрі підіймають тонус, покращують фізичне і психічне самопочуття. Заняття спортом вивільняють ендорфіни – природні стимулятори настрою, які допомагають полегшити симптоми депресії та тривоги.

ь, займайтеся фізичним вправам. Фізичні навантаження помітно покращують настрій, якщо є така можливість, відвідайте спортзал і від душі там потренуйтеся або просто багато походіть та погуляйте. Прогулянки на свіжому повітрі підіймають тонус, покращують фізичне і психічне самопочуття. Заняття спортом вивільняють ендорфіни – природні стимулятори настрою, які допомагають полегшити симптоми депресії та тривоги. Перегляньте фільми або серіали. Виберіть найсмішніші комедії цього року, улюблені фільми та організуйте перегляд кінострічок з друзями чи сходіть в кінотеатр.

Виберіть найсмішніші комедії цього року, улюблені фільми та організуйте перегляд кінострічок з друзями чи сходіть в кінотеатр. Займіться новою справою . Ні що так не відвертає від поганих думок та настрою, як нове заняття. Подумайте, якою справою Ви мріяли завжди зайнятися і постійно відкладали.

Ні що так не відвертає від поганих думок та настрою, як нове заняття. Подумайте, якою справою Ви мріяли завжди зайнятися і постійно відкладали. Відвідайте друзів , з якими ви можете отримати заряд позитиву, посміятися та повеселитися.

, з якими ви можете отримати заряд позитиву, посміятися та повеселитися. Взагалі, оточуйте себе позитивними людьми. Люди, яких ми обираємо для свого оточення, мають значний вплив на наше емоційний добробут. Коли ви намагаєтеся будувати і підтримувати зв'язки з позитивними людьми, які вас підтримують, ви створюєте мережу, яка може підняти настрій і надихнути вас.

Люди, яких ми обираємо для свого оточення, мають значний вплив на наше емоційний добробут. Коли ви намагаєтеся будувати і підтримувати зв'язки з позитивними людьми, які вас підтримують, ви створюєте мережу, яка може підняти настрій і надихнути вас. Зробіть добру справу . Ви собі уявити не можете, як може добрий вчинок підняти настрій, самооцінку і змінити думку до себе.

Ви собі уявити не можете, як може добрий вчинок підняти настрій, самооцінку і змінити думку до себе. Подумайте про найщасливіший момент у вашому житті , який був або буде. Добре допомагають підняти настрій приємні спогади про минуле або думки про приємні моменти майбутнього, наприклад, про весілля, покупки нового одягу тощо.

, який був або буде. Добре допомагають підняти настрій приємні спогади про минуле або думки про приємні моменти майбутнього, наприклад, про весілля, покупки нового одягу тощо. Культивуйте вдячність як спосіб життя. Одним з ефективних інструментів не лише для покращення настрою, а й збільшення почуття щастя є практика вдячності. Люди, які регулярно висловлюють вдячність за те, що вони мають, відчувають більшу радість, оптимізм і задоволення.

Одним з ефективних інструментів не лише для покращення настрою, а й збільшення почуття щастя є практика вдячності. Люди, які регулярно висловлюють вдячність за те, що вони мають, відчувають більшу радість, оптимізм і задоволення. Налаштуйте себе на вдалий розклад подій . Подумки постарайтеся говорити собі, що у вас все буде добре і чудово. Ідіть на будь-яку зустріч або навіть на роботу з упевненістю, що там Вас чекають тільки гарні новини. Від такого налаштування у вас буде підійматися настрій і проблеми, які виникнуть вже не зможуть вас засмутити.

. Подумки постарайтеся говорити собі, що у вас все буде добре і чудово. Ідіть на будь-яку зустріч або навіть на роботу з упевненістю, що там Вас чекають тільки гарні новини. Від такого налаштування у вас буде підійматися настрій і проблеми, які виникнуть вже не зможуть вас засмутити. Пообіцяйте собі, що наступного разу Ви будете готові до подібної невдачі. Пообіцяйте собі, що наступного разу будете готові дати відсіч поганому настрою, обіцянки допоможуть швидше забути про невдачу та поліпшити собі настрій..

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