Як стильно носити шарф в сезон 2023/2024

Як носити модний шарф цієї осені та зими

Шарф – невіддільна частина осінньої пори та зимового образу. Об'ємний шарф в холодний сезон — не лише практична, а й водночас ефектна річ гардероба. Вдало підібраний шарф допоможе мати гарний вигляд за будь-якої погоди.

Серед популярних прийомів — поєднання різних відтінків коричневого в одному образі та шарфу, шарф як яскравий елемент у поєднанні з джинсовим одягом чи будь-яким однотонним верхнім одягом.

Шарф, підібранний відповідно до кольору вашого вбрання, завжди виглядає дуже стильно. Популярними у 2023 році є шарфи з пальтової тканини, ідентичні матеріалу вашого верхнього одягу. Можна вибрати Ви можете вибрати шарф з такої ж тканини як матеріал пальто, або підібрати інший матеріал у тон.

Як носити шарф

Як носити шарф

Як носити шарф

Як зав'язати шарф

Стилісти пропонують, як просто зав'язати шарф, щоб він виглядав красиво і стильно з будь-яким доповненням в одязі.

Шарф можна просто перекрутити на шиї, красиво його розпрямивши, і це вже буде непогано. Популярний спосіб зав'язати шарф — своєрідний "вузол", який вимагає вже певного вміння.

Елегантний спосіб зав'язати шарф, обернувши його навколо шиї, зав'язавши його спереду, після чого завести вільні кінці ззаду, де їх знову зав'язати та сховати під шарф.

Для створення ефектного образу достатньо просто накинути шарф на плечі або обгорнути ним декілька разів шию.

Як носити шарф

Яскравий смугастий чи в клітинку шарф стане акцентом вуличного образу. Він гармонійно виглядатиме, якщо якийсь із кольорів шарфа повторить колір сумки, взуття. Чудово смугасті шарфи пасуватиме до однотонного вбрання. Його можна зав'язати спереду, назад, на бік для створення стильного образу.

Як носити шарф

Як носити шарф

Колір однотонного шарфа відмінно поєднується з подібним кольором одягу. Виберіть однотонний шарф який перегукуватиметься кольором одягу і просто накиньте його на плечі й ви отримаєте ефектний і креативний образ.