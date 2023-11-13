Как стильно носить шарф в сезон 2023/2024

Как носить модный шарф этой осенью и зимой

Шарф – неотделимая часть осеннего времени и зимнего образа. Объемный шарф в холодный сезон — не только практичная, но и эффектная вещь гардероба. Удачно подобранный шарф поможет выглядеть красиво в любую погоду.

Среди популярных приемов — сочетание разных оттенков коричневого в одном образе и шарфа, шарф как яркий элемент в сочетании с джинсовой одеждой или любой однотонной верхней одеждой.

Шарф, подобранный согласно цвету вашего наряда, всегда смотрится очень стильно. Популярными в 2023 году являются шарфы из пальтовой ткани, идентичные материалу вашей верхней одежды. Вы можете выбрать шарф из такой же ткани как материал пальто, или подобрать другой материал в тон.

Как носить шарф

Как носить шарф

Как носить шарф

Как завязать шарф

Стилисты предлагают, как просто завязать шарф, чтобы он выглядел красиво и стильно с любым дополнением в одежде.

Шарф можно просто перекрутить на шее, красиво его распрямив, и это уже будет неплохо. Популярный способ завязать шарф – своеобразный "узел", требующий уже определенного умения.

Элегантный способ завязать шарф, повернув его вокруг шеи, завязав спереди, после чего завести свободные концы сзади, где их снова завязать и спрятать под шарф.

Для создания эффектного образа достаточно просто накинуть шарф на плечи или обернуть им несколько раз шею.

Как носить шарф

Яркий полосатый или в клетку шарф станет акцентом уличного образа. Он будет гармонично выглядеть, если какой-то из цветов шарфа повторится цвет сумки, обуви. Прекрасно полосатые шарфы подойдут к однотонному наряду. Его можно завязать спереди, назад, в сторону для создания стильного образа.

Как носить шарф

Как носить шарф

Цвет однотонного шарфа отлично сочетается со схожим цветом одежды. Выберите однотонный шарф, который будет перекликаться цветом одежды и просто накиньте его на плечи, и вы получите эффектный и креативный образ.