Як створити групу у Viber: покрокова інструкція

Зробити це дуже легко і швидко.
Viber є одним із найпопулярніших месенджерів серед українців. Він дозволяє обмінюватися смс, фото та відеоповідомленнями. Зокрема, можна створювати бесіди за участі декількох людей.
Як створити групу у Viber — читайте у матеріалі.
5 простих кроків
1. Відкрийте застосунок Viber та знайдіть кнопку із зображенням ручки (верхній правий куток).
2. Оберіть дію “Нова група”.
3. Зазначте учасників групи й натисніть “Далі”.
4. Дайте назву групі, оберіть заставку й натисніть “Створити групу”.
5. Ваша група готова.
Зауважимо, що ви у будь-який момент зможете додати інших учасників до групи. Це можна зробити або вручну, або за допомогою посилання, яким ви поділитеся. Перейшовши за ним, будь-хто зможе приєднатися до чату.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відновити видалені повідомлення у Viber. Є декілька інструментів.
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