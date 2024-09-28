Категорія
Різне
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як створити групу у Viber: покрокова інструкція

Дата публікації
Перегляди
126
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Як створити групу у Viber: покрокова інструкція

Viber / Фото: Pexels

Зробити це дуже легко і швидко.

Viber є одним із найпопулярніших месенджерів серед українців. Він дозволяє обмінюватися смс, фото та відеоповідомленнями. Зокрема, можна створювати бесіди за участі декількох людей.

Як створити групу у Viber — читайте у матеріалі.

5 простих кроків

1. Відкрийте застосунок Viber та знайдіть кнопку із зображенням ручки (верхній правий куток). 

Як створити групу у Viber / ©
Як створити групу у Viber

2. Оберіть дію “Нова група”. 

Як створити групу у Viber / ©
Як створити групу у Viber

3. Зазначте учасників групи й натисніть “Далі”.

Як створити групу у Viber / ©
Як створити групу у Viber

4. Дайте назву групі, оберіть заставку й натисніть “Створити групу”. 

Як створити групу у Viber / ©
Як створити групу у Viber

5. Ваша група готова. 

Як створити групу у Viber / ©
Як створити групу у Viber

Зауважимо, що ви у будь-який момент зможете додати інших учасників до групи. Це можна зробити або вручну, або за допомогою посилання, яким ви поділитеся. Перейшовши за ним, будь-хто зможе приєднатися до чату.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відновити видалені повідомлення у Viber. Є декілька інструментів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація