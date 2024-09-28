Як створити групу у Viber: покрокова інструкція

Зробити це дуже легко і швидко.

Viber є одним із найпопулярніших месенджерів серед українців. Він дозволяє обмінюватися смс, фото та відеоповідомленнями. Зокрема, можна створювати бесіди за участі декількох людей.

Як створити групу у Viber — читайте у матеріалі.

5 простих кроків

1. Відкрийте застосунок Viber та знайдіть кнопку із зображенням ручки (верхній правий куток).

Як створити групу у Viber

2. Оберіть дію “Нова група”.

Як створити групу у Viber

3. Зазначте учасників групи й натисніть “Далі”.

Як створити групу у Viber

4. Дайте назву групі, оберіть заставку й натисніть “Створити групу”.

Як створити групу у Viber

5. Ваша група готова.

Як створити групу у Viber

Зауважимо, що ви у будь-який момент зможете додати інших учасників до групи. Це можна зробити або вручну, або за допомогою посилання, яким ви поділитеся. Перейшовши за ним, будь-хто зможе приєднатися до чату.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відновити видалені повідомлення у Viber. Є декілька інструментів.

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