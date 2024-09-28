Как создать группу в Viber: пошаговая инструкция

Сделать это очень легко и быстро.
Viber является одним из популярнейших мессенджеров среди украинцев. Он позволяет обмениваться смс, фотографиями и видеосообщениями. В частности, можно создавать беседы с участием нескольких человек.
Как создать группу в Viber – читайте в материале.
5 простых шагов
1. Откройте приложение Viber и найдите кнопку с изображением ручки (верхний правый угол).
2. Выберите “Новая группа”.
3. Укажите участников группы и нажмите кнопку "Далее".
4. Дайте название группе, выберите заставку и нажмите кнопку «Создать группу».
5. Ваша группа готова.
Заметим, что вы в любой момент сможете добавить других участников в группу. Это можно сделать либо вручную, либо с помощью ссылки, которой вы поделитесь. Перейдя за ним, кто-нибудь сможет присоединиться к чату.
Напомним, ранее мы писали о том, как восстановить удаленные сообщения в Viber. Есть несколько инструментов.
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