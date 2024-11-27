Буданов: Корупція і некомпетентність призводять до антидержавницьких рішень

Корупція, некомпетентність та відсутність стратегічного бачення призводять до антидержавницьких рішень. Таке переконання висловив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, коментуючи розслідування журналістів програми “Схеми: корупція в деталях”.

“Корупція, некомпетентність та відсутність стратегічного бачення призводять до антидержавницьких рішень. Ми як країна та нація, яка платить надзвичайно високу ціну у боротьбі за власну свободу, не маємо права допускати повторення подібних помилок та злочинів. Рекомендую до перегляду ґрунтовне розслідування журналістів "Радіо Свобода”, програми Схеми: корупція в деталях - RFERL, про те, як сталося, що москва використовує для ударів по українських містах передані їй Україною у 90-х роках стратегічні бомбардувальники та ракети”, - написав очільник ГУР.

Він подякував команді “Схем” за цю важливу роботу, зазначивши, що й інформація від Головного управління розвідки, зокрема про російських пілотів - воєнних злочинців, стала корисною під час створення матеріалу.

“Здолати ворога і надійно захистити Україну зможемо тоді, коли незворотньо змінимось. Інтереси держави мають стати головним пріоритетом для кожного”, - констатував Кирило Буданов.