Маркарова відвідає Держдеп США в день саміту Байдена і Путіна в Женеві

Зустріч відбудеться о 19:00 за місцевим часом в закритому для преси режимі.

Виконуючий обов'язки помічника американського держсекретаря у справах Європи і Євразії Філіп Рікер у середу, 16 червня, зустрінеться з пані послом України в США Оксаною Маркаровою.

Про це йдеться на сайті Державного департаменту США.

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Зазначається, що зустріч відбудеться о 19:00 за місцевим часом в закритому для преси режимі. Тема обговорення не повідомляється.

Як повідомлялося, у швейцарській Женеві у середу, 16 червня, о 14:00 за Києвом стартує саміт президента США Джо Байдена та його російського колеги Володимира Путіна.

ТСН.ua зібрав найцікавіші подробиці про те, чому Байден та Путін обрали для зустрічі саме Женеву, де власне відбудуться самі переговори та яких результатів очікувати нам, українцям. Читайте про це за посиланням.

Новини світу: у Швейцарії готуються до зустрічі Джо Байдена з Володимиром Путіним

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