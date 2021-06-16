Маркарова посетит Госдеп США в день саммита Байдена и Путина в Женеве

Встреча состоится в 19:00 по местному времени в закрытом для прессы режиме.

Исполняющий обязанности помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер в среду, 16 июня, встретится с послом Украины в США Оксаной Маркаровой.

Об этом говорится на сайте Государственного департамента США.

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Отмечается, что встреча состоится в 19:00 по местному времени в закрытом для прессы режиме. Тема обсуждения не сообщается.

Как сообщалось, в швейцарской Женеве в среду, 16 июня, в 14:00 по Киеву стартует саммит президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина.

ТСН.ua собрал интересные подробности о том, почему Байден и Путин выбрали для встречи именно Женеву, где собственно состоятся сами переговоры и каких результатов ожидать нам, украинцам. Читайте об этом по ссылке.

Новости мира: в Швейцарии готовятся к встрече Джо Байдена с Владимиром Путиным

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