Маркарова посетит Госдеп США в день саммита Байдена и Путина в Женеве

Встреча состоится в 19:00 по местному времени в закрытом для прессы режиме.
Исполняющий обязанности помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер в среду, 16 июня, встретится с послом Украины в США Оксаной Маркаровой.
Об этом говорится на сайте Государственного департамента США.
Отмечается, что встреча состоится в 19:00 по местному времени в закрытом для прессы режиме. Тема обсуждения не сообщается.
Как сообщалось, в швейцарской Женеве в среду, 16 июня, в 14:00 по Киеву стартует саммит президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина.
ТСН.ua собрал интересные подробности о том, почему Байден и Путин выбрали для встречи именно Женеву, где собственно состоятся сами переговоры и каких результатов ожидать нам, украинцам. Читайте об этом по ссылке.