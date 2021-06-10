Першим серед колег: "слуга народу" пішов у декретну відпустку

За його словами, декрет він взяв на 11 днів.

Народний депутат від партії "Слуга народу" Павло Фролов, у якого два місяці тому народилася дочка, пішов у декретну відпустку. За словами нардепа, він любить свою дочку і вважає, що їй з перших днів життя потрібна його увага. А через активний робочий графік така можливість у нього була рідко.

Про це у четвер, 10 червня, повідомляє пресслужба партії.

"Він першим серед колег взяв відпустку за новим законом про рівні можливості матері і батька на догляд за дитиною, який в народі отримав назву "декрет для тата", - йдеться в повідомленні.

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"Іду на роботу дуже рано, приходжу пізно, вихідні також всі в роботі. Крім голосувань безпосередньо в сесійній залі, багато часу йде на законодавчу роботу, засідання комітетів, відрядження та ефіри", - розповів Фролов.

Для того, щоб "насолодитися батьківством і допомогти дружині з доглядом за дочкою", він вирішив взяти декретну відпустку і на своєму прикладі захотів показати, що є така можливість.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно якого тепер кожен батько в Україні має право йти у відпустку для догляду за дитиною. З відповідними виплатами і збереженням робочого місця. Але найцікавіше - у нас тільки зараз зробили те, що вже давно є правилом у Європі. І як така декретна відпустка навіть допомагає чоловікам у кар'єрі - у нашому матеріалі.

Тато у декреті: які права отримали українські чоловіки

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