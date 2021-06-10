Сезонна алергія: у МОЗ розказали про симптоми та міфи

Що саме викликає алергію та чи можна її побороти.

Третина населення планети страждає від сезонної алергії. Ви можете перебувати далеко від місця, де росте алерген, однак пилок рослин настільки далеко поширюється, що уникнути його дуже важко. Пилкові алергени - найчисленніші, їх налічують близько 100 видів.

Про це пише МОЗ України.

У Міністерстві охорони здоров'я відповіли на популярні питання, які стосуються сезонної алергії. В свою чергу, така алергія має ряд особливостей.

Симптоми сезонної алергії

Це залежить від алергену, з яким контактує організм. Але часто виникає чхання, закладеність носу, свербіж шкіри, сльозотеча, почервоніння, кашель. Такі симптоми схожі з проявами інших хвороб. Щоб почати правильне лікування, необхідно виявити алерген.

Які рослини викликають алергію

Перелік досить широкий, але серед найпопулярніших: амброзія, медова трава м'яка, тимофіївка лучна, костриця, житня трава, стоколос, пажитниця багаторічна, мітлиця, пахуча трава звичайна, китник лучний.

Як виявити причину алергії

Це питання допоможе вирішити алерголог та молекулярна діагностика. Її проводять навіть під час вживання антигістамінних препаратів, якщо вони життєво необхідні для вас. Якщо ж препарати не приймаєте – спеціалісти рекомендують прик-тест. Коли дослідження виявить причину алергії лікар може призначити АСІТ терапію.

Чи зменшується кількість пилку після дощу

Ні! Дощова погода лише збільшує прояв алергії, сезонної астми чи набряку, оскільки алергенність білкової структури підвищується.

Фактори, що сприяють розвитку алергії:

спадкова схильність (якщо у обох батьків є алергія, то у дитини ризик захворіти алергією складає 70%, якщо лише один - 40%);

довкілля (кількість та природа алергенів, кліматичні, географічні, екологічні умови);

незбалансоване харчування, супутні захворювання, загальний стан здоров’я, стреси.

Для кожного регіону характерний свій календар запилення рослин:

квітень-травень: береза, вільха, горішник, дуб, ясен, клен, тополя, ліщина, в’яз, верба;

червень-липень: тимофіївка, грястиця, вівсяниця, лисохвіст, костер, пирій, тонконіг, райграс, кукурудза, липа, тощо;

липень-вересень: полин, амброзія, кульбаба, лобода, цикламен, тощо.

Нагадаємо, Степанов назвав кількість українців, у яких після вакцинації від коронавірусу була алергія. За одним вакцинованим наглядали медики.

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