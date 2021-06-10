На турнірі PUBG Continental Series 4: Europe розіграють понад $250 тисяч

На PUBG Continental Series 4: Europe виступлять дві команди з українськими гравцями – EXhalatioN і Virtus.pro.

12–27 червня відбудеться турнір PUBG Continental Series 4: Europe. На ньому виступлять 16 європейських команд. Сім отримали запрошення від організатора, а ще дев'ять пройшли регіональні кваліфікації.

На події зіграють два колективи, які наполовину складаються з українських кіберспортсменів. За запрошений Virtus. pro зіграють Дмитро "Perfect1ks" Дубенюк і Ярослав "spyrro" Кувічко. За EXhalatioN, який пройшов відбіркові, виступлять Олексій "iZooom" Чекаленко й Ілля "Dab00m" Якутин.

Також серед запрошених склад українського клубу Natus Vincere, до якого входять гравці з Росії та Грузії.

Початковий призовий фонд PUBG Continental Series 4: Europe становить $250 тис., його планують поповнювати завдяки вірахуванням від продажу купонів Pick ’Em Challenge.

Учасники турніру будуть заробляти призові кожен ігровий тиждень, суми будуть залежати від місць, які вони займуть. Переможе команда, що заробить більше призових під час змагання. Також на події розіграють бали для проходу на PUBG Global Championship 2021.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання