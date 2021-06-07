Зеленський хоче висадити в Україні 1 млрд дерев за три роки: підписаний указ

Метою нового проєкту є збільшення в Україні площі лісів на 1 мільйон гектарів.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запуск проєкту "Зелена країна". В межах цієї програми за три роки в Україні мають висадити мільярд дерев.

Про це глава держави повідомив 7 червня під час Всеукраїнського форуму “Україна 30. Екологія”.

Також читайте Як Карпати "лисіють": з'явилися фото тотальної вирубки лісів "Ми розпочинаємо проєкт "Зелена країна". Це не політичний, а суто екологічний проєкт для природи та довкілля. Ми поставили перед собою амбітну, але, я впевнений, досяжну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів. Для цього в найближчі три роки ми прагнемо висадити в Україні 1 млрд дерев. Відповідний указ про старт цієї програми я хочу підписати саме тут на нашій зустрічі", - заявив Зеленський.

Також президент відзвітував про впровадження нових правил продажу деревини, які мають ліквідувати сірий ринок. За його словами, в Україні прозоро, онлайн має реалізуватися 100 відсотків необробленої деревини.

"Перші кроки на цьому шляху вже принесли свої результати. Це плюс 1 млрд доходів державних лісгоспів лише за перший квартал року", - зазначив Зеленський.

Під час пресконференції після свого виступу гарант заявив, що Україні вже вдалося ліквідувати системну незаконну вирубку лісів.

"Як система це повністю зупинено - і з точки зору перевезення через митницю, і з точки зору вирубки лісу в Карпатах. Поодиноких випадків багато. Чи є це окремі великі компанії? На жаль, цим і правоохоронці займалися, і правоохоронці кришували. Зараз я вважаю, такого системного вже немає", - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.

Зазначимо, як підрахували журналісти, мільярд дерев за три роки це:

333 333 333 дерева на рік;

27 777 777 на місяць;

926 000 на день;

38 580 на годину;

643 на хвилину;

понад 10 дерев на секунду.

Нагадаємо, Зеленський підписав закон про заборону використання пластикових пакетів, який парламент ухвалив 1 червня. Документ регулює обіг пластикових пакетів в Україні.

Забороняється використання: надлегких пластикових пакетів; легких пластикових пакетів товщиною до 50 мкм і оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів. Крім того, на кожному пластиковому пакеті має бути маркування. Утім, заборонені позначки "біо", "біопакет", "біорозкладний", якщо це не відповідає встановленим вимогам.

Новини тижня: пластикові пакети мають зникнути з магазинів уже наступної весни

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання