Зеленський хоче висадити в Україні 1 млрд дерев за три роки: підписаний указ

Метою нового проєкту є збільшення в Україні площі лісів на 1 мільйон гектарів.
Президент Володимир Зеленський підписав указ про запуск проєкту "Зелена країна". В межах цієї програми за три роки в Україні мають висадити мільярд дерев.
Про це глава держави повідомив 7 червня під час Всеукраїнського форуму “Україна 30. Екологія”.
Також президент відзвітував про впровадження нових правил продажу деревини, які мають ліквідувати сірий ринок. За його словами, в Україні прозоро, онлайн має реалізуватися 100 відсотків необробленої деревини.
"Перші кроки на цьому шляху вже принесли свої результати. Це плюс 1 млрд доходів державних лісгоспів лише за перший квартал року", - зазначив Зеленський.
Під час пресконференції після свого виступу гарант заявив, що Україні вже вдалося ліквідувати системну незаконну вирубку лісів.
"Як система це повністю зупинено - і з точки зору перевезення через митницю, і з точки зору вирубки лісу в Карпатах. Поодиноких випадків багато. Чи є це окремі великі компанії? На жаль, цим і правоохоронці займалися, і правоохоронці кришували. Зараз я вважаю, такого системного вже немає", - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.
Зазначимо, як підрахували журналісти, мільярд дерев за три роки це:
- 333 333 333 дерева на рік;
- 27 777 777 на місяць;
- 926 000 на день;
- 38 580 на годину;
- 643 на хвилину;
- понад 10 дерев на секунду.
Нагадаємо, Зеленський підписав закон про заборону використання пластикових пакетів, який парламент ухвалив 1 червня. Документ регулює обіг пластикових пакетів в Україні.
Забороняється використання: надлегких пластикових пакетів; легких пластикових пакетів товщиною до 50 мкм і оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів. Крім того, на кожному пластиковому пакеті має бути маркування. Утім, заборонені позначки "біо", "біопакет", "біорозкладний", якщо це не відповідає встановленим вимогам.