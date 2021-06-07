У Дніпрі помер 12-річний хлопчик, який випадково підпалив себе

Хлопчик два тижні перебував у реанімації.

У Дніпрі помер 12-річний хлопчик, який випадково себе підпалив. За його життя медики боролися близько 2 тижнів.

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Про це повідомляє Інформатор з посиланням на слова директора Дніпропетровської обласної клінічної лікарні Олексія Власова.

22 травня до реанімації лікарні з важкими опіками доправили 12-річного хлопчика. За попередньою інформацією, він зі своїми товаришами виявили пакет з пляшкою, у якій була невідома легкозаймиста речовина. Задля інтересу діти її підпалили і вилили на лавку, в цей час пляшка відскочила на потерпілого і дитина зайнялася.

Раніше правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст.166 КК України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, над якою встановлено опіку). Триває слідство. Поліцейські встановлюють всі деталі.

Нагадаємо, що у Кривому Розі17-річний хлопець під час сварки облив легкозаймистою речовиною свою вагітну співмешканку і підпалив. Жінка отримала 70% опіків тіла і за кілька днів померла у лікарні.

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