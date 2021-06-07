В Одесі готуються до купального сезону

В Одесі обладнають ще два пляжі для осіб із інвалідністю.

В Одесі готуються до літнього сезону і планують очистити усі пісчані пляжі від Ланжерона до мису Великий Фонтан.

Про це розповіла на нараді директорка департаменту міського господарства Наталія Мостовських.

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За її словами, комунальники вже чистять усі ливнівки і стоки на пляжах. Також встановлюються кабіни для перевдягання. Ремонтується дайвінг-клуб для осіб з інвалідністю. Крім цього, планують обладнання ще двох пляжей для таких осіб.

"Багато уваги приділено благоустрою зелених зон на узбережжі Одеси - підрізування сухих гілок, покіс трави. Тривають роботи з установки інформаційних стендів на пляжах", - додала чиновниця.

Нагадаємо, в Одесі напередодні купального сезону стартує екологічний проект масштабного очищення від сміття узбережжя. Фінальна ціль експерименту – отримання пляжами блакитних прапорів, що вказують на європейську якість таких місць відпочинку.

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