В Одесі готуються до купального сезону

В Одесі обладнають ще два пляжі для осіб із інвалідністю.
В Одесі готуються до літнього сезону і планують очистити усі пісчані пляжі від Ланжерона до мису Великий Фонтан.
Про це розповіла на нараді директорка департаменту міського господарства Наталія Мостовських.
За її словами, комунальники вже чистять усі ливнівки і стоки на пляжах. Також встановлюються кабіни для перевдягання. Ремонтується дайвінг-клуб для осіб з інвалідністю. Крім цього, планують обладнання ще двох пляжей для таких осіб.
"Багато уваги приділено благоустрою зелених зон на узбережжі Одеси - підрізування сухих гілок, покіс трави. Тривають роботи з установки інформаційних стендів на пляжах", - додала чиновниця.
Нагадаємо, в Одесі напередодні купального сезону стартує екологічний проект масштабного очищення від сміття узбережжя. Фінальна ціль експерименту – отримання пляжами блакитних прапорів, що вказують на європейську якість таких місць відпочинку.