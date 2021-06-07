В Одессе готовятся к купальному сезону

В Одессе оборудуют еще два пляжа для лиц с инвалидностью.

В Одессе готовятся к летнему сезону и планируют очистить все песчаные пляжи от Ланжерона до мыса Большой Фонтан.

Об этом рассказала на совещании директор департамента городского хозяйства Наталья Мостовских.

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По ее словам, коммунальщики уже чистят все ливневки и стоки на пляжах. Также устанавливаются кабины для переодевания. Ремонтируется дайвинг-клуб для людей с нвалидностью. Кроме этого, планирующим оборудование еще двух пляжей для таких лиц.

"Много внимания уделено благоустройству зеленых зон на побережье Одессы — подрезка сухих веток, покос травы. Продолжаются работы по установки информационных стендов на пляжах", — добавила чиновница.

Напомним, в Одессе накануне купального сезона стартует экологический проект масштабной очистки от мусора побережья. Финальная цель эксперимента — получение пляжами голубых флагов, указывающих на европейское качество таких мест отдыха.

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