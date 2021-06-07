В Днепре умер 12-летний мальчик, который случайно поджег себя

Мальчик две недели находился в реанимации.

В Днепре умер 12-летний мальчик, который случайно себя поджег. За его жизнь медики боролись около 2 недель.

Также читайте Под Полтавой трехлетний мальчик вылил на себя кипяток

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на слова директора Днепропетровской областной клинической больницы Алексея Власова.

22 мая в реанимацию больницы с тяжелыми ожогами доставили 12-летнего мальчика. По предварительной информации, он со своими товарищами обнаружили пакет с бутылкой, в которой было неизвестное легковоспламеняющееся вещество. Для интереса дети его подожгли и вылили на скамейку, в это время бутылка отскочила на потерпевшего и ребенок загорелся.

Ранее правоохранители открыли уголовное производство по ст.166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, над которым установлена опека). Продолжается следствие. Полицейские устанавливают все детали.

Напомним, что в Кривом Рози17-летний парень во время ссоры облил легковоспламеняющимся веществом свою беременную сожительницу и поджег. Женщина получила 70% ожогов тела и через несколько дней умер в больнице.

Новости Украины: студент получил ожоги дыхательных путей во время пожара в одесском общежитии

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку