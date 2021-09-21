У Києві презентували старт нового баскетбольного сезону

Напередодні матчу за Суперкубок між Прометеєм та Будівельником у столичному Палаці спорту відбулася традиційна презентація нового баскетбольного сезону. Зазначимо, що цього разу у Суперлізі зіграє 12 команд, тобто, на одну більше, ніж у минулому чемпіонаті. До складу учасників приєднався Кривбас (Кривий Ріг).

Учасники презентації зазначили, що планують розвивати трансляції матчів в YouTube, а також частіше радувати вболівальників цікавим контентом. Але основна мета - це збільшити кількість вболівальників на трибунах.

Під час презентації нового баскетбольного сезону Президент федерації баскетболу України Михайло Бродський розповів про плани побудувати в Україні дві баскетбольні арени на 10 і 15 тисяч глядацьких місць до майбутнього Євробаскету-2025:

"Мені доручили ініціювати заявку країни до міжнародної федерації щодо проведення Євробаскету-2025. Ми потрапили до списку з шести країн, які претендують на проведення чемпіонату Європи. 30-го вересня очікується зустріч президента ФІБА з Володимиром Зеленським щодо побудови в Україні двох арен, які вміщатимуть 10 і 15 тисяч уболівальників. Одна з арен повинна бути в Києві. Ще одна – орієнтовно у Львові. Умова ФІБА в тому, що будівництво арен повинні завершити в 2024-му році".

"Телеканал XSPORT транслюватиме ігри збірних і Суперліги. 2+2 й УНІАН теж буде транслювати лігу. Окрім того, ліга виходитиме на ютуб-каналі 1+1. Вболівальники матимуть змогу дивитися баскетбол і спостерігати зростання нашого спорту", - сказав Михайло Бродський.

Також Михайло Бродський додав, що більшість гравців вакцинувалися, тож на матчі суперліги пускатимуть глядачів.

"99 відсотків усіх гравців Суперліги вже вакциновані. Що стосується кількості глядачів на арені, ми будемо дотримуватися законів. Скільки дозволять глядачів, стільки й буде. Дозволять 50 відсотків – буде стільки, та ми сподіваємося, що люди будуть здорові та можна буде заповнювати арени повністю".

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