43-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро помогают овладеть своим мнением.

Карты Таро, как известно, это бревно из 78 карт, каждая из которых имеет свои глубокие символы и длительную историю.

22 карты старших арканов карт Таро являются своеобразным путем к духовному самосознанию и изображают разные этапы, с которыми мы сталкиваемся в процессе поиска собственных жизненных смыслов. Таким образом, старые арканы содержат глубоко значимые уроки нашей души.

Напротив ним карты 56 младших арканов изображают испытания и невзгоды, которые мы испытываем каждый день. Эти карты Таро отмечают более практические аспекты жизни и могут относиться к текущим проблемам, которые имеют временное или незначительное влияние.

Карты Таро не могут показать будущее всего народа, ведь оно зависит от множества факторов и влияний, но способны поймать определенные энергетические моменты, которые так или иначе будут фигурировать в определенный день.

Что ж нас всех ждет 7 апреля 2022 в 43-й день войны.

В сегодняшнем расписании есть две карты старших арканов и одна, которая принадлежит к младшим.

Открывает наше расписание карта Таро под названием "Туз кубков".

Эта карта символизирует хорошую работу интуиции, поэтому рекомендуется ее слушать. А если вы так и не научились с ней обращаться, пора ее натренировать. Силы воли для этого будет более чем достаточно, к тому же доля творческого подхода тоже не помешает. Интересно, что одно из названий этой карты "дар судьбы".

Это карта исцеления, особенно в нравственном плане. Сейчас следует встать на путь обретения умиротворения и гармонии с миром и самим собой. Намеревайтесь разбить тревожные мысли, подавленность, вытеснить глубочайшую грусть из души.

Сейчас все что нужно – увидеть возможность и не упустить ее. Какова будет возможность – зависит от ваших собственных ожиданий. Но чтобы добиться успеха, одного шанса недостаточно: еще нужны активные действия.

Следующая карта в нашем расписании — "Башня", которая принадлежит к важным картам, ее принято ставить на один уровень с "Дьяволом" и "Смертью", которые символизируют сложный период в жизни.

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Символы, которые несет в себе эта карта, знакомы всему человечеству из библейской истории о Вавилонской башне. Жители Вавилона не смогли вовремя остановиться и обуздать свои амбиции, они приблизились к глобальной цели всей человеческой цивилизации – абсолютному единству. Люди общались друг с другом на одном языке и действовали совместно, преследуя одну и ту же цель. Итог оказался плачевным – башня уничтожена, языки смешались, а народы разнесены по всем концам света.

Эта карта олицетворяет собой определенный переломный эпизод, глобальное событие, радикально изменяющее устоявшуюся жизнь. Какие-то отрицательные энергии накапливались в течение долгого времени, не находили выхода – и вот наконец чаша переполнилась, кризис не за горами.

Но теперь вам следует очиститься от всего, что мешает дальнейшему росту для того, чтобы в вашей жизни наступило равновесие, а в душе поселилась полная гармония. Конечно, не сразу вы воспримете все, что происходит с увлечением, но, тем не менее, все изменения пойдут только на пользу.

И завершает наше сегодняшнее расписание еще одна карта из когорты старших арканов – "Император". Она указывает на необходимость приниматься за дело. То есть именно сейчас пришло время забыть о привычке все откладывать и приступить к реализации замыслов. Никаких задержек. Карта настаивает на том, чтобы вы развивали в себе чувство ответственности, самодисциплину и были благоразумны в момент принятия решений. Император также сигнализирует о том, что сейчас нужно быть благоразумным, чтобы защищать свои интересы. Однако все ваши действия должны подчиняться голосу морали и закона, чтобы не было никаких противоречий.

Вы знаете, чего хотите добиться, и имеете все необходимое для того, чтобы добиться успеха. Ну а если на вашем пути вдруг возникнут препятствия, у вас хватит не только сил постоять за свои права, но и мудрости, чтобы, дав отпор обидчику, не заходить слишком далеко.

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